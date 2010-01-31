تاکسیرانان برای دریافت فرم سهام عدالت به دفاتر تاکسیرانی مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس پیمان سنندجی افزود: توزیع فرم های عمومی طرح سهام عدالت تاکسیرانان شهر تهران از روز سه شنبه با هماهنگی و همکاری اتحادیه تاکسیرانی کشور آغاز می شود و رانندگان به مدت 10 روز می توانند برای دریافت این فرم ها به دفاتر تاکسیرانی در مناطق 22 گانه و همچنین تعاونی تاکسیرانان در خیابان ملک مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: تنها رانندگانی که عضو تعاونی رانندگان هستند باید به دفتر این تعاونی در خیابان ملک مراجعه کنند و سایر رانندگان که خوردوی پلاک (ت) دارند چه تاکسیهای شرکتهای خصوصی و چه تاکسیهای سازمان باید براساس منطقه ای که برایشان تعیین شده و بر روی خودروهایشان مشخص است به مناطق مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: برای جلوگیری از ازدحام و اتلاف وقت رانندگان بر اساس حروف الفبای فامیلی روزهای مراجعه رانندگان به دفاتر تاکسیرانی مناطق 22 گانه مشخص می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تاکنون سهام عدالت بین رانندگان تاکسی توزیع نشده، امیدواریم همه رانندگانی که خودروهای شان پلاک تاکسی دارد در مدت تعیین شده برای دریافت فرمهای سهام عدالت مراجعه کنند تا بتوانیم پیگیر بقیه مراحل باشیم.

سنندجی ادامه داد: به رانندگانی که به رغم خدمات رسانی به شهروندان هنوز خودرویشان به تاکسی تبدیل نشده نیز در مرحله بعدی فرم سهام عدالت ارایه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در مجموع 61 هزار راننده تاکسی در تهران در این مرحله می توانند برای دریافت فرم های سهام عدالت اقدام کنند که طی 10 روز حتی روزهای تعطیل نیز فرم های طرح سهام عدالت تاکسیرانان شهر تهران در دفاتر تاکسیرانی و اتحادیه تاکسیرانان توزیع می شود.