130 میلیارد ریال برای طرحهای کشاورزی سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اردشیر روحی ماسوله عصر یکشنبه به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران افزود: با بهره برداری از این طرحها شش هزار و 240 خانوار از مزایای آنها بهره مند و برای 215 نفر نیز شغل ایجاد می شود.

وی با اشار به اینکه تولیدات کشاورزی استان گیلان از 25 میلیون تن در سال 57 به بیش از 100 میلیون تن افزایش یافته است، اظهارداشت: محور توسعه در استان، کشاورزی است و باید اعتبارات متناسب با استان کشاورزی به گیلان اختصاص یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اعلام اینکه بخش کشاورزی بهترین، راحت ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین بخش برای اشتغال مولد است، افزود: اگر در این بخش سرمایه گذاری مناسب انجام شود می تواند اشتغال فرا گیر را در جامعه ایجاد کرد.

وی با اعلام اینکه دولت نهم توجهی ویژه به بخش کشاورزی گیلان داشته است، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد برای ایجاد ساختار مطمئن برای بخش کشاورزی طرحهای خوبی در دو سفر استانی به گیلان مصوب کرده که باید با همکاری همه مسئولان استان با قدرت و قوت این زیر ساختها آماده شود.

روحی بیان داشت: اگر زیر ساخت بخش کشاورزی در استان گیلان آماده نباشد هزینه های تولیدی مقرون به صرفه نخواهد بود از اینرو باید در استان با ایجاد زیرساختهای مطمئن و دادن امکانات به روستاییان تولید را دراستان توجیح دار کرد.

وی بر ضرورت علمی کردن بخش کشاورزی در استان تاکید کرد و افزود: یافته های کشاورزی باید به روش آسان و فراگیر به کشاورزان انتقال یابد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان همچنین بر تولید ترکیبی و بیرون رفتن از تولید تک محصولی در گیلان اشاره کرد و ادامه داد: تولید تک محصولی از مشکلات مهم استان گیلان است.