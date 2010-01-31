اجرای 201 میلیارد ریال پروژه برق رسانی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، یوسف جبارزاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: ‌از ابتدای سال جاری تاکنون 67 طرح با 132 میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح شده و 101 طرح نیز با 67 میلیارد ریال در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید که در مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها بالغ بر 201 میلیارد ریال است.

جبارزاده افزود: در دهه فجر 39 پروژه در قزوین، شش پروژه در البرز، 16 پروژه در آبیک، 15 پروژه در بوئین زهرا و 45 پروژه در تاکستان به بهره برداری می رسد.

598 درصد رشد فعالیتها پس از انقلاب

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با تشریح فعالیتهای انجام شده در دوران پس از انقلاب بیان کرد: تعداد روستاهای برق دار شده از 72 روستا به 804 روستا، مشترکان صنعتی از 747 به سه هزار و 362 مشترک و غیرصنعتی از 80 هزار به 387 هزار مشترک، پیک بار از 180 مگاوات به 691 مگاوات رسیده است.

وی طول خطوط فوق توزیع در قبل از انقلاب را 244 کیلومتر و پس از انقلاب 724 کیلومتر ذکر کرد و اظهار داشت: در این مدت تعداد پستهای 20 کیلو ولت از 613 مورد به هشت هزار و 478 مورد با بیش از یک هزار و300 درصد رشد رسیده است.

جبارزاده میزان رشد عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان در سی سال اخیر را 598.1 درصد اعلام کرد.

وی تولید پراکنده برق را از برنامه های دردست اجرا عنوان کرد و گفت: با صدور مجوز برای 17 متقاضی تاکنون برای تولید 136.6 مگاوات برق پراکنده با مشارکت بخش خصوصی اقدام شده است که در دهه فجر از تولید چهارمگاوات برق پراکنده در استان بهره برداری خواهد شد.

جبارزاده افزود: ‌برای احداث نیروگاه های پراکنده تا 25 کیلووات در استان تسهیلات ویژه از جمله زمین رایگان تا دو هزار مترمربع و تسهیلات ویژه تا 10 درصد هزینه ساخت نیروگاه به متقاضیان اعطا می شود تا با توسعه نیروگاه های پراکنده توسط بخش خصوصی به کاهش تلفات انرژی کمک شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآور شد: احداث هرواحد نیروگاه پراکنده حدود 23 میلیارد تومان هزینه دربر دارد که حداقل دو میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان احداث، پرداخت خواهد شد.

جبارزاده از ساخت نیروگاه بادی به ظرفیت 30 مگاوات در شهرک ایران خودرو در منطقه ضیا آباد تاکستان خبر داد و اضافه کرد: شرکت برق استان قزوین آماده واگذاری مجوز تولید 70 مگاوات انرژی بادی به متقاضیان احداث نیروگاه بادی است.

وی استفاده از انرژی های نو مانند باد و خورشید را از اولیتهای طرحهای آینده شرکت ذکرکرد و یادآور شد: درحال حاضر تولید انرژی خورشیدی در چهارروستای استان آغاز شده و این کار در سالهای آینده توسعه خواهد یافت و مجوز ساخت نیروگاه بادی با ظرفیت 100 مگاوات نیز در استان دریافت شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان خاطر نشان کرد: برق رسانی به طرحهای مسکن مهر با 11 میلیارد تومان اعتبار از طرحهای مهم شرکت در سال جاری و آینده خواهد بود.

11 میلیارد تومان مطالبات شرکت برق استان قزوین

جبارزاده میزان مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان را 11 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: هفت میلیارد تومان از مطالبات مربوط به بخش صنعت و چهار میلیارد تومان مربوط به بخشهای خانگی، ادارات و سازمانهاست که در صورت عدم دریافت آنها اجرای طرحهای توسعه، عمرانی و خدماتی شرکت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به نوسازی شبکه برق رسانی در شهرها و روستاهای استان تصریح کرد:‌ با اجرای فعالیتهای انجام شده هدر رفت انرژی و تلفات برق از11.4 درصد به 10.29 درصد کاهش یافته است.

نصب 400 هزار دستگاه کنتور دیجیتال

جبارزاده از طرح تعویض کنتورهای الکترومکانیکی خبر داد و خاطر نشان کرد: در مدت چهار تا پنج سال آینده قرار است 400 هزار دستگاه کنتور جدید دیجیتال در استان نصب و راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین گفت: اجرای سیستم مخابراتی تدارک و تجهیز 22 دستگاه خودرو به سیستم gps و اسقرار سیستم gis بر روی 30 درصد شبکه فشار متوسط و تکمیل آن تا پایان سال، طرح مطالعات تحقیقاتی کیفیت توان در 50 نقطه استان با 40 درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر اقدامات انجام شده در سالهای اخیر است.

وی از دریافت گواهینامه های ایزو 9001، بهداشت ایمنی شغل، رتبه اول در پاسخگویی به نامه های سفر دوم رئیس جمهور و رتبه اول در ارزیابی دستگاههای اجرایی را از موفقیتهای شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ذکر کرد.