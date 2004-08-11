نظام اسلامي نبايد با مظاهر حيات اجتماعي بيگانه معرفي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، موسوي لاري ديشب در ديدار با علما و ائمه جمعه جماعات استان خراسان رضوي ، با بيان اينكه راه انتخاب شده در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مسير درستي است وترديدي در ادامه حركت در آن وجود ندارد ، گفت : عملكرد مجموعه قواي سه گانه، علما و روحانيون ، گروههاي مرجع ، صاحبان تريبونهاي عمومي و رسانه ايي ، نيروي انتظامي و دستگاه داوري مجموعا كار آمدي نظام را تشكيل مي دهند.

وي با تاكيد بر اينكه هيچكدام از اين نيروها ، نمي توانند سهم خود را در آنچه كه در جامعه اتفاق مي افتد ، ناديده بگيرند، گفت : دولت كارنامه خود را به هر مرجعي ارايه مي دهد تا اثبات شود كه تلاش دولت منتخب در كار آمدي نظام توسط سهيم كردن مردم درتصميم گيريها و تصميم سازيها و نقش فعال مردم دراداره امور جامعه و جلوگيري از انفعال و به حاشيه رانده شدن آنها تلاشي واقعي و ثمر بخش بوده است.

وزير كشور با برشمردن خدمات انجام شده و پروژه هاي وسيع درحال بهره برداري، خطاب به روحانيون و علماي شهر مشهد گفت: در چنين فضايي ما نبايد در برابر سوال ها ، تقاضاها و احساس جوانان كشورمان بدون پاسخ بمانيم.

وزير كشور درعين حال نحوه تعامل اجتماعي دركشور را مشكل دار خواند و گفت: نقد و انتقاد و ارايه راهكار با مرز تخريب و سياه و سفيد مطلق نشان دادن ها متاسفانه در هم آميخته شده است.

وي نتيجه اين نگرش را ايجاد لكنت در تبيين واقعيت ها ذكر كرد و افزود: در چنين صورتي جوانان از خود مي پرسند كسانيكه در حل برخي مسائل اجرايي دعوا و اختلاف دارند، چگونه مي توانند مشكلات جامعه ما را حل وفصل نمايند؟

موسوي لاري با انتقاد از كسانيكه بدون ارزيابي صحيح از عملكرد دولت ، تمام دستاوردهاي آنرا ناديده مي گيرند گفت: آنان حتي مساعدت دولت به ساخت مساجد، تامين بيمه طلاب كمك به مصلي ها را با نگرش مطلق سياه يا سفيد بودن، پنهان مي سازند و چون با دولت همفكري ندارند تصور مي كنند كه بايد از انتصاب استاندار يك استان كه هنوز انتصاب و معرفي نشده است در استان ديگري انتقاد كنند و به وزير كشور و وزارت كشور حمله نمايند.

وي افزود: تنها بيان واقعيت هاست كه نظام را به كار آمدي سوق مي دهد.

وزير كشورروحانيوني را كه در واحد هاي اجرايي سمت اداري ندارند ، به ايفاي نقش مشاوره و ايجاد ارتباط با مديران اجرايي، دعوت كرد و ازعلما وائمه جمعه و جماعات خواست تا ديدگاههاي خود را پيرامون مسائل جاري كشور به تصميم گيران اجرايي منتقل سازند.

وي با بيان اينكه تنوع رسانه ها ايجاب مي نمايد تا مسائل فرهنگي جامعه در فضاي جديدي طراحي شوند، از روحانيون در خواست نمود تا به كمك دستگاه اجرايي و انتظامي در بخش پيشگيري و درمان معضلات فرهنگي نقش خود را ايفا نمايند.

وي تاكيد كرد: مقولات اجتماعي با قوه قهريه حل وفصل نمي شود.

وزير كشور ديدگاه بزرگان و روحانيون معتمد مردم را جزو ذخايري ذكر كرد كه بايد از آنها بنحو بهتري استفاده بعمل آيد.