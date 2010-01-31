مدیران شیراز از افراد مطلع مشاوره بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی خانی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: فارس در دوره تغییر و تحولات مدیران جدید قرار دارد و ممکن است که مدیرانی از خارج از فارس وارد این استان و شهر شیراز شوند از این رو ضرورت دارند که از مشاورانی استفاده کنند که بدون هیچگونه غرضی اطلاعات صحیح را در اختیار آنها قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: دریافت مشاوره از افرادی که اطلاعت غیر مستندی دارند، باعث می شود فرآیند تصمیم گیریها بر مبنای اطلاعات صحیح و کامل استوار نباشد.

نائب رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: بر این اساس طی مدت اخیر این موضوع مطرح شده که چرا شهرداری شیراز در روستاهای نظیر مرغون، شرغون که در جنوب شیراز قرار دارد هزینه نمی کند که البته باید اعلام کرد که این روستاها در حریم خدمات شهری شیراز قرار ندارند.

خانی در این رابطه تاکید کرد: برخی از اظهار نظرها نشان از فقدان اطلاعات و یا اطلاعات نادرست دارد از این رو برای طرح موضوعات باید اطلاعات دقیق و صحیحی در اختیار داشت.