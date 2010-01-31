  1. استانها
  2. فارس
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۶

مهدی خانی:

مدیران شیراز از افراد مطلع مشاوره بگیرند

مدیران شیراز از افراد مطلع مشاوره بگیرند

شیراز - خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای شهر شیراز گفت: مدیران جدیدی که در استان فارس و شهر شیراز در این مدت کار خود را در پستهای مختلف آغاز می کنند باید از افراد مطلع و بی غرض که اطلاعات صحیحی نسبت به موضوعات دارند، مشاوره بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی خانی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: فارس در دوره تغییر و تحولات مدیران جدید قرار دارد و ممکن است که مدیرانی از خارج از فارس وارد این استان و شهر شیراز شوند از این رو ضرورت دارند که از مشاورانی استفاده کنند که بدون هیچگونه غرضی اطلاعات صحیح را در اختیار آنها قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: دریافت مشاوره از افرادی که اطلاعت غیر مستندی دارند، باعث می شود فرآیند تصمیم گیریها بر مبنای اطلاعات صحیح و کامل استوار نباشد.

نائب رئیس شورای شهر شیراز ادامه داد: بر این اساس طی مدت اخیر این موضوع مطرح شده که چرا شهرداری شیراز در روستاهای نظیر مرغون، شرغون که در جنوب شیراز قرار دارد هزینه نمی کند که البته باید اعلام کرد که این روستاها در حریم خدمات شهری شیراز قرار ندارند.

خانی در این رابطه تاکید کرد: برخی از اظهار نظرها نشان از فقدان اطلاعات و یا اطلاعات نادرست دارد از این رو برای طرح موضوعات باید اطلاعات دقیق و صحیحی در اختیار داشت.

کد مطلب 1027356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها