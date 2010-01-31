اختصاص شش میلیاردریال برای ترویج فرهنگ ایثار در مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعباس فلاحیان در مراسم تجلیل از برترینهای کنکور سراسری رتبه های زیر 100 و برگزیدگان تحقیق و پژوهش رتبه های کشوری دانش آموزان مدارس شاهد و ایثارگر مازندران اظهار داشت: هم اکنون در مازندران 70 مدرسه شاهد و ایثارگر وجود دارد که 20 هزار دانش آموز در این آموزشگاه ها به تحصیل مشغول هستند.

وی افزود: مازندران بعد از تهران در اجرای برنامه های مدارس شاهد وامور ایثارگران مقام دوم کشوری را کسب کرده است.

فلاحیان با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار دانش آموز در مدارس جامعه هدف تحصیل می کنند، افزود: از این تعداد دو هزار و 446 نفر درطرح پراکنده و نیز هزارو 911 نفر در مدارس شاهد تحصیل می کنند.

مدیر مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیردولتی استان مازندران با بیان این که افزون بر پنج هزار جانباز و ایثارگر فرهنگی در سازمان آموزش و پرورش مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد : مازندران هزار و 717 شهید دانش آموز و 300 شهید فرهنگی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی جامعه هدف را شامل فرزندان جانبازان بیش از 50 درصد آزادگان و شهدا عنوان کرد و افزود: در دومین روز از دهه مبارک فجر کنگره بزرگداشت هزار و 717 دانش آموز شهید با حضور حجت الالسلام حاج علی اکبری، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در حسینیه عاشقان کربلای ساری برگزار می شود.

فلاحیان یادآور شد: در طول چهار سال گذشته بیش از 550 فرزند شهید فرهنگی و همسران شهید، جانباز و ایثارگر جذب سازمان آموزش وپرورش استان مازندران شده اند.