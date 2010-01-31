کشته شدن 2 نظامی افغان در درگیری با طالبان/ 2 کشته در انفجارهای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در درگیری نیروهای دولتی افغانستان با شبه نظامیان در جنوب افغانستان دو نیروی پلیس این کشور کشته شدند.

"عبدالحمید" از مقامهای پلیس محلی با بیان این مطلب گفت در این عملیات که منجر به کشف یک انبار مهمات طالبان در منطقه چورا واقع در ولایت اروزگان شد، سه نظامی افغان نیز مجروح شدند.

در همین حال وزارت دفاع افغانستان طی بیانیه ای از کشف یک مخفیگاه طالبان که برای ساخت بمبهای جاده ای مورد استفاده قرار می گرفته در جنوب قندهار خبر داد. بر این اساس نیروهای دولتی همچنین سه شبه نظامی طالبان را در این عملیات دستگیری کرده اند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجارهای جداگانه درمناطق قبیله ای پاکستان دست کم دو سرباز ارتش این کشور کشته شدند. بنا بر اعلام ارتش پاکستان در این دو انفجار که به احتمال زیاد توسط شبه نظامیان طالبان در مسیر خودروهای ارتش صورت گرفت، دو سرباز دیگر مجروح شده اند.

بر اساس این گزارش نیروهای دولتی در مسیر بازگشت از یک عملیات ضدتروریستی در منطقه قبیله ای مهمند، با بمبهای کنترل شونده از راه دور مواجه شده اند.

همچنین در درگیری دیگری که دریک پست بازرسی درهمین منطقه بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان صورت گرفته، یک سرباز ارتش مجروح شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است.