بسترسازی برای خارج کردن مشاغل مزاحم از اراک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر یکشنبه در جمع مدیران استان مرکزی در اراک افزود: بیش از 15 سال است که مسائل مربوط به انتقال صنوف مزاحم از شهر اراک در استان مرکزی مطرح بوده است که با وجود همه تلاش های صورت گرفته این موضوع به عنوان مسئله ای بدون راه حل همچنان باقی مانده است.

وی اضافه کرد: برای برطرف کردن این مشکل زمینی 50 هکتاری نقشه برداری شده است که با همکاری اتحادیه آهن فروشان اراک آماده واگذاری به افراد است که این موضوع باید با پیگیری فرماندار و دیگر مسئولان مربوط در این حوزه به سرانجام برسد.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه خروج آهن فروشان در اراک اولویت اصلی برای انتقال صنوف مزاحم هستند، اضافه کرد: برای خروج این افراد و انتقال صنوف آنان به خارج از شهر آمادگی داریم مشوقهای لازم را به اعضای اتحادیه ها و دارندگان صنوفی که بر اساس قانون به عنوان مشاغل مزاحم محسوب می شوند، ارائه کنیم.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن طرح خروج مشاغل مزاحم شهرداری نیز باید با تمام توان در جریان اجرای این برنامه باشد، تاکید کرد: با حضور شهرداری و نیروی انتظامی اجرای طرح خروج این مشاغل از شهر سرعت بیشتری خواهد گرفت و با کمترین مشکل در این زمینه روبه رو خواهیم شد.

شعبانی فرد با تاکید بر اجرای شش ماهه خروج مشاغل مزاحم از شهر اراک گفت: چهره ورودی هر شهر آئینه تمام نمای شهر محسوب می شود اما در تمام ورودی های اراک مشاغل آلاینده و نامناسبی قرار دارند که می طلبد در راستای ساماندهی این مشاغل و جلوگیری از بروز مشکل برای ساکنان در این مناطق نسبت به انتقال آنان به نقطه ای دیگر با هدف ارائه خدمات بهتر به دارندگان این کسبها اقدام شود.

وی با اشاره به وجود برخی واحدهای دامداری در اراک، وجود این واحد ها را در شهر اراک مناسب ندانست و خاطرنشان کرد: باید هر چه سریعتر نسبت به تامین زمین و نیازهای دامداران ساکن در اراک اقدام و نسبت به انتقال دام ها به مناطق خارج از محدوده شهری اقدام کرد تا سیمای شهر اراک بهبود یابد که به این منظور رسیدگی به وضعیت زیر ساختی در اجرای این طرح ها ضروری است.

فرماندار اراک نیز گفت: با اولویت بندی های صورت گرفته سنگفروشان و آهن فروشان در مرحله اول طرح خروج اصناف مزاحم در شهر اراک قرار دارند.

محمد حسن آصفری افزود: هم اینک در منطقه رسول آباد، کمربندی شمالی و جنونی اراک مکان یابی برای اجرای طرح انتقال مشاغل مزاحم از شهر اراک در نظر گرفته شده است که در صورت همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح اجرای آن در شش ماه دور از ذهن نیست.

وی اضافه کرد: سنگفروشان، آهن فروشان و مکانیک های خودرو از جمله مشاغلی هستند که در قانون از آنان به عنوان اصناف مزاحم شناخته شده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته زمینه برای انتقال این اصناف از شهر به مناطق مناسبتر برای فعالیت این واحدها صورت گرفته است.

آصفری با تاکید بر اینکه در این طرح هیچکدام از واحدهای صنفی مشمول از محدود خدمات شهری خارج نخواهند شد بیان داشتک برخی گمان می کنند که طرح انتقال مشاغل مزاح به خارج از شهر به معنی خارج کردن آنان از محدوده خدمات شهری است در حالیکه تنها آهن فروشان در محدوده حریم شهری قرار می گیرند چرا که بر اساس مکان یابی صورت گرفته آهن فروشان در کنار کمربندی قرار گرفته و دارندگان خودروهای سنگین برای بارگیری نیازی به ورود در شهر ندارند که این موضوع سبب تسهیل در تجارت این صنف خواهد شد.

به گفته وی، ایجاد شهرک خودرو برای همه اصنافی که با این وسیله در ارتباط هستند از دیگر برنامه هایی است که توسط مسئولان در دو سال اخیر پیش بینی شده است و در این راستا اقدامات اولیه به انجام رسیده است.