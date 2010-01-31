کاهش 11هزار و 640 تنی آلودگی هوا در سال با افتتاح تونل توحید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی در این زمینه اظهار داشت: بر اساس محاسباتی که بر مبنای سندهای دریافت شده از طرف سازمان حمل و نقل و ترافیک در خصوص کاهش ترافیک در دست داریم، با افتتاح تونل توحید شاهد کاهش آلودگی هوا به میزان 11 هزار و 640 تن در سال و کاهش مصرف سوخت هم 26 میلیون لیتر در سال خواهد بود.

وی با بیان این مطالب در پاسخ به این سوال که افتتاح تونل توحید چه تاثیری بر زندگی ساکنان اطراف تونل خواهد گذاشت ، گفت: از آنجایی که بخشی از ترافیک به زیر زمین انتقال پیدا می کند به طور طبیعی تاثیرات مثبت و به سزایی برای ساکنان آن حوالی خواهد داشت، چرا که میزان کاهش آلودگی هوا با فاصله ی شهروندان از منبع آلودگی رابطه ای معکوس دارد.

وی افزود: بر این اساس هر چقدر شهروندان به منبع آلودگی هوا نزدیک تر باشند میزان آلودگی هوا بیشتر خواهد بود به همین دلیل هر چقدر منابع تولید آلودگی از اماکن مسکونی دور کنیم تاثیرات بهداشتی بهتری خواهد داشت.

رشیدی با بیان اینکه بوستان گفتگو به نوعی مکمل تونل توحید درکاهش آلودگی هواست، گفت: اساسا وجود گیاهان در کنار خیابان ها و بزرگراه ها باعث جذب آلاینده هایی مانند مونو اکسید کربن و دی اکسید گوگرد می شود که البته میزان جذب این آلاینده ها به نوع گیاهان و پوشش آنها نیز بستگی دارد. با این تفاسیر قرار گرفتن بوستان گفتگو درحاشیه بزرگراه تاثیر مستقیم و به سزایی بر زندگی ساکنان مجاو ربزرگراه خواهد گذاشت.