بازدید گروه اعزامی از راه آهن کشور/تلاش برای ارتقا ایستگاه راه آهن دورود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، گروهی از راه آهن کشور شامل مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت و مدیر کل ساختمان و تاسیسات راه آهن کشور و برخی کارشناسان این شرکت به منظور بررسی مشکلات راه آهن منطقه لرستان و بررسی ایجاد ایستگاه عملیاتی راه آهن در شهرستان دورود از این استان بازدید کردند.

استاندار لرستان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید این گروه اعزامی از راه آهن کشور به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در دور اول و دوم سفرهای هیئت دولت به لرستان در زمینه زیرساخت های حمل و نقل مصوبات خوبی داشتیم که ضرورت داشت برای اجرایی شدن این مصوبات از طریق مرکز پیگیریهای لازم انجام شود.

سید حسین صابری با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده با حضور معاون اول رئیس جمهوری، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و در حوزه وزارت راه، عنوان کرد: همچنین بحث زیرساختهای حمل و نقل لرستان در جلسه اخیر مجمع نمایندگان لرستان با رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مجوزهای لازم و قانونی برای ایجاد چهارخطه های لرستان و برخی پروژه های ریلی این استان گرفته شده است، عنوان کرد: چهار محور از جاده های اصلی لرستان مجوز ماده 32 گرفته و در پیوست بودجه قرار گرفته است.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که عملیات چهارخطه شدن محورهای اصلی لرستان از محل منابع ملی سال آینده ادامه پیدا کند.

صابری همچنین به مصوبات حوزه حمل و نقل ریلی لرستان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز لرستان در سفر اول هیئت دولت یک مصوبه و در سفر دوم هیئت دولت نیز دو مصوبه داشته است.

وی مطالعه و اجرای خط آهن ازنا - اصفهان را از جمله مصوبات دور اول سفر در این زمینه برشمرد و گفت: همچنین تکمیل مطالعات و اجرای راه آهن دورود - بروجرد و دورود - خرم آباد از مصوبات دور دوم سفر به لرستان بوده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مجوز ماده 32 راه آهن های لرستان تاکنون اخذ شده است، افزود: با پیگیریهای انجام شده عملیات اجرایی این خطوط ریلی نیز در سال آینده آغاز خواهد شد.

صابری همچنین به وضعیت مصوبه ایجاد اداره کل راه آهن در لرستان اشاره کرد و گفت: جلساتی در این زمینه با مسئولان شرکت راه آهن کشور داشتیم که نتایج خوبی نیز در بر داشته است.

وی به تصویب ایجاد یک منطقه عملیاتی در راه آهن شهرستان دورود اشاره کرد و افزود: این منطقه عملیاتی هم ارز یک اداره کل محسوب می شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه با مصوبه یاد شده ایستگاه دورود به مدیر یک ایستگاه عملیاتی ارتقا پیدا کرد، بیان داشت: البته به اعتقاد ما این ایستگاه جوابگوی نیازهای حوزه راه آهن لرستان نخواهد بود.

صابری ادامه داد: در صورت اجرای طرح هایی چون راه آهن ازنا - اصفهان، دورود - بروجرد و دورود - خرم آباد - پلدختر - اندیمشک ایستگاه موجود به طور قطع جوابگو نخواهد بود.

وی با اشاره به حضور اکیپی از راه آهن کشور برای مکانیابی احداث ایستگاه راه آهن در شهرستان دورود، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بررسیهای انجام شده ظرف سال آینده نسبت به ایجاد یک ایستگاه عملیاتی فعال و اداره کل راه آهن که پاسخ گوی نیاز استان باشد در شهرستان دورود اقدام شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 195 کیلومتر راه آهن در خاک لرستان قرار دارد که از این مقدار قریب به 105 کیلومتر یعنی تعداد 7 ایستگاه (از ایستگاه دورود تا ایستگاه تنگ پنج منطقه پاپی) تحت مدیریت اندیمشک است و حدود 90 کیلومتر یعنی تعداد 6 ایستگاه (از دورود تا ایستگاه نورآباد) تحت مدیریت اراک قرار دارد.

قرار گرفتن مرکز راه آهن لرستان در استان خوزستان و شهر اندیمشک نه تنها لرستان را از منافع آن بی بهره کرده است بلکه موجب اعتراضهای مردم این استان به این امر شده است که در نهایت هیئت دولت در دور دوم سفر به لرستان مصوب کرد که اداره کل راه آهن مستقل برای لرستان احداث شود.

هم اکنون 13 ایستگاه راه آهن در لرستان قرار دارد اما اداره کل راه آهن لرستان از ابتدای احداث راه آهن در استان خوزستان مستقر شده است.