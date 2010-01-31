به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه خطاب به شهرام شفیع زاده مدیرعامل باشگاه استقلالاهواز آمده است: « برخلاف اظهارات مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز، مصاحبه محمدحسن انصاریفرد 5 دقیقه بعد از بازی با مس انجام شد که در آن به اشتباهات داوری در مسابقات پیشین تیم فوتبال این باشگاه و خصوصا بازی‌های گذشته مطرح شد و اصلا به بازی با استقلال اهواز اشاره نشده است.

حق طبیعی مسئولان باشگاه راه آهن است که پس از این همه اشتباهات داوری از حق خود دفاع کنند و مسئولان دیگر تیم‌ها نمی توانند بگویند چرا این حرف‌ها مطرح شده است."

در ادامه این بیانیه آمده است: "ضمن اینکه ما بر اساس مستندات و صحبت‌های کارشناسان در برنامه‌های ورزشی اعلام کرده ایم در مسابقات فصل جاری لیگ برتر 6 پنالتی مسلم تیم راه آهن نادیده گرفته شده و 4 پنالتی بی مورد علیه ما گرفته شده است و تنها اشتباه داور به سود راه آهن در بازی با تراکتورسازی رخ داده است که کمترین حق باشگاه راه آهن بیان این مطالب است."

در پایان بیانیه باشگاه راه آهن آمده است:" ما خواستار این هستیم در مسابقات حساس روزهای پایانی لیگ برتر، کمیته داوران با استفاده از داوران برتر خود در دیدارهای حساس تیم‌های پائین جدول، اجازه ندهد حق هیچ کدام از تیم‌ها تضییع شود. ضمن اینکه قطعا اگر اشتباهات داوری علیه تیم راه آهن در لیگ امسال علیه استقلال اهواز رخ داده بود، مسئولان این باشگاه نمی توانستند به اندازه مسئولان باشگاه راه آهن مقابل این اتفاقات صبوری کنند."

