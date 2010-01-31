به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال علی اکبر ابرقویی‌نژاد به عنوان نمایندهی تام الاختیار این فدراسیون و مدیر ستاد اجرایی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا که به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود، تعیین شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: " با توجه به تجربیات، تلاش ها و عملکرد درخشان جنابعالی در فوتبال و فوتسال کشور و با توجه به میزبانی استان اصفهان در مسابقات جام باشگاههای فوتسال آسیا و با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر نهادها و ارگان های اجرایی در امور محوله موفق و موید باشید."

مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا با حضور 10 تیم از تاریخ 13 الی 21 اسفندماه در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.

برهمین اساس در گروه A مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا تیم‌های فولاد ماهان اصفهان، نوروز عراق، استروتیل زرافشان ازبکستان، بیشکک قرقیزستان و ناگویا اوشنز ژاپن حضور دارند و در گروه B این رقابت‌ها نیز تیم‌های السد قطر، پروس کافه لبنان، نیوساث والز استرلیا، ووهان دیلونگ چین و پورت آتوریتی از تایلند به رقابت با یکدیگر می پردازند.