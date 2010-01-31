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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

طی حکمی از سوی کفاشیان/

ابرقویی‌نژاد مدیر ستاد اجرایی جام باشگاه‌های فوتسال آسیا شد

ابرقویی‌نژاد مدیر ستاد اجرایی جام باشگاه‌های فوتسال آسیا شد

علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد، مدیر ستاد اجرایی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال علی اکبر ابرقویی‌نژاد به عنوان نمایندهی تام الاختیار این فدراسیون و مدیر ستاد اجرایی رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتسال آسیا که به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود، تعیین شد.

در قسمتی از این حکم آمده است: " با توجه به تجربیات، تلاش ها و عملکرد درخشان جنابعالی در فوتبال و فوتسال کشور و با توجه به میزبانی استان اصفهان در مسابقات جام باشگاههای فوتسال آسیا و با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر نهادها و ارگان های اجرایی در امور محوله موفق و موید باشید."

مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا با حضور 10 تیم از تاریخ 13 الی 21 اسفندماه در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.

برهمین اساس در گروه A مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا تیم‌های فولاد ماهان اصفهان، نوروز عراق، استروتیل زرافشان ازبکستان، بیشکک قرقیزستان و ناگویا اوشنز ژاپن حضور دارند و در گروه B این رقابت‌ها نیز تیم‌های السد قطر، پروس کافه لبنان، نیوساث والز استرلیا، ووهان دیلونگ چین و پورت آتوریتی از تایلند به رقابت با یکدیگر می پردازند.

کد مطلب 1027372

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