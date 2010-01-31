شهرداری از شهروندان تهرانی برای افتتاح تونل توحید دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است : تونل توحید به عنوان عظیم‌ترین پروژه تاریخ مدیریت شهری کشور نمادی از مدیریت کارآمد و جهادی فرزندان ایران اسلامی است.

این پروژه عظیم که پس از قریب به 31 ماه تلاش شبانه ‌روزی و در آستانه 31 امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهره‌برداری می‌رسد، رکوردی بی‌نظیر در پروژه‌های عمرانی کشور بر جای گذاشت و مهر تائید دیگری است بر رویکرد جهادی و کارآمدی دین در اداره جامعه.

25هزار تن آرماتور بندی، 56هزار مترمربع قالب‌بندی، 660 هزار مترمکعب حفاری تونل، 200هزار مترمکعب بتن‌ریزی درجا، 250هزار مترمربع مش‌بندی فولادی و 26هزار متر طول شمع‌های بتنی درجا برای احداث تونل توحید به طول 2136 متر (رفت و برگشت 4272 متر) ویژگی‌های منحصر به فردی است که نام تونل توحید را برای همیشه ماندگار خواهد کرد.

درآستانه گشایش این افتخار ملی به استحضار تمامی شهروندان فهیم تهرانی می‌رساند : افتتاح تونل توحید برخلاف بسیاری از پروژه‌ های عمرانی با حضور پرشور مردم و توسط آنان صورت می‌پذیرد که مسئولین کشوری و لشکری نیز به عنوان بخشی از مردم شریف و بزرگوار همگام و همراه آنان خواهند بود.

محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو، جنب بزرگراه شهید چمران در تاریخ 12بهمن‌ماه 1388 مصادف با آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی میزبان شهروندان شریف و بزرگوار تهرانی و مسئولان کشوری و لشکری برای افتتاح تونل توحید این حماسه جهادگران ایران زمین خواهد بود.

این مراسم مردمی در ساعت 8:30 بامداد آغاز و درساعت 9:33 همزمان با ساعت ورود تاریخی و پرمیمنت حضرت امام (ره) به میهن عزیزمان تونل به بهره‌برداری خواهد رسید.