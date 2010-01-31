شروع عملیات احداث 2400 واحد مسکونی مهر مشهد در بینالود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا نقوی زاده عصر یکشنبه در بازید از پروژه های مسکونی مهر در بینالود افزود: در سال جاری و همزمان با دهه فجر 156 واحد مسکونی در سه نقطه شهر جدید بینالود نیز به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بینالود با بیان اینکه ظرف یکسال و نیم آینده واحدهای پروژه مهر بینالود تحویل مصرف کننده نهایی خواهد شد، اظهار داشت: براساس برآوردهای صورت گرفته امیدواریم تا پایان سال 89 واحدهای پروژه مهر به بهره برداری برسد.

نقوی زاده افزود: براساس تصمیمات گرفته شده 9 هزار و 40 واحد مسکونی مهر به شهر جدید بینالود اختصاص یافت که برای ساخت این تعداد واحد مسکونی شرکت عمران شهر بینالود یکصد هکتار از اراضی این شهر را برای ساخت واحدهای مسکونی مهر پروژه مهر اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه برای یک هزار و 75 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادره شده است گفت: طبق اعلام تعاونی ها مربوطه اقدامات لازم جهت گرفتن تسهیلات از طریق بانکهای عامل نیز انجام گرفته و هم یکی از تعاونی های مربوطه تسهیلات آماده سازی را دریافت کرده است و در تعاونی دیگر نیز جهت اخذ تسهیلات آماده سازی به بانک مسکن معرفی شده اند.

