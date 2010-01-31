رایزنی روسای سیا و موساد در مورد ایران/ توقف پانتا در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، " لئون پانتا" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا ( سیا ) در سفر به سرزمینهای اشغالی با مقامهای رژیم صهیونیستی دیدار و در مورد ایران گفتگو کرده است.

بر این اساس، این مقام آمریکایی دراین سفر که هفته گذشته صورت گرفته ملاقاتهایی نیز با"میر داگان" رئیس سازمان امنیت خارجی رژیم صهیونیستی (موساد) و "ایهود باراک" وزیر جنگ این رژیم داشته است.

این گزارش حاکی است که محوراصلی گفتگوهای پانتا با مقامهای صهیونیستی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران وهمکاریهای دو جانبه واشنگتن و تل آویو در این مورد بوده است.

در همین حال یک سخنگوی سیا ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد این خبر تاکید کرد که اینگونه سفرها رسانه ای نمی شوند. با این حال گفته می شود که رئیس سیا در مسیر خود توقفی نیز در قاهره داشته و دیدارهایی با مقامهای مصر از جمله "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات این کشور انجام داده است.

خاطرنشان می شود که آخرین سفر پانتابه سرزمینهای اشغالی مربوط به ماه مه سال گذشته است که وی درآن حامل پیام دولت نوپای اوباما برای ادامه همکاریهای نزدیک دو طرف در راستای ممانعت از ادامه فعالیت هسته ای ایران بود.