ورود خودروهای شخصی به بیمارستان نمازی تردد آمبولانسها را با مشکل مواجه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی خوانسالار بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: محوطه بیمارستان نمازی در حال حاضر به دلیل کافی نبودن پارکینگهای عمومی در محدوده خیابانهای ملاصدرا و زند به پارکینگ عمومی تبدیل و در مواردی مشاهده شده افرادی هم که در محدوده خیابان نمازی نیاز به پارک خودروی خود دارند بدون اینکه بخواهند از خدمات بیمارستان نمازی استفاده کنند از محوطه این بیمارستان به عنوان پارکینگ استفاده می کنند.

وی ادامه داد: این مسئله موجب ایجاد ترافیک در محوطه بیمارستان نمازی و حتی مسدود شدن ورودی این بیمارستان و درمانگاه شهید مطهری می شود که تردد آمبولانسهای اورژانس را دچار مشکل می کند.

مدیر بیمارستان نمازی اعلام کرد: بر همین اساس با هماهنگیهای صورت گرفته از 25 بهمن ماه ورود خودروهای شخصی به بیمارستان نمازی ممنوع خواهد شد و همزمان با آن، دو درب دیگر برای ورود آمبولانسهای اورژانس به این بیمارستان افزوده می شود.

خوانسالار تصریح کرد: در روزهای آغاز ممنوعیت ورود خودروهای شخصی، خودروهایی مانند ون و مینی بوس و ولیچرهایی در درب ورودی بیمارستان مستقر شده تا بیمارانی را که توانایی حرکت ندارند به بخشهای مورد نیاز منتقل کنند.

وی همچنین از راه اندازی یک شرکت تاکسی سرویس در بیمارستان خبر داد و افزود: بیماران می توانند برای بیرون رفتن از بیمارستان حتی از مقابل درب اتفاقات از تاکسی سرویس مذکور استفاده کنند.

مدیر بیمارستان نمازی گفت: علاوه بر امکانات مذکور یک بهیار نیز در درب ورودی بیمارستان مستقر می شود و پس از بازبینی بیماران، در صورت لزوم اجازه ورود بیمار با خودروی شخصی را به بیمارستان می دهد.

خوانسالار متذکر شد: بیمارانی که در بیمارستان نمازی شیمی درمانی، رادیوتراپی و دیالیز می شوند و کارکنان و اساتیدی که دچار مشکل حرکتی هستند یا بیمارانی که در بخشهایی از امکانات سرپایی استفاده می کنند و مشکل حرکتی دارند با دریافت کارت تردد از بیمارستان، می توانند از خودروی شخصی استفاده کنند.

وی گفت: درب جنوبی مهد کودک بیمارستان نیز بسته می شود و با اجرای این طرح دربی که به سمت پارکینگ مطهری است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، بیمارستان نمازی، یک بیمارستان عمومی، آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی است.

این بیمارستان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفه شادروان محمد نمازی بوده و در آن همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان، آموزش دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود .

ساخت بنای بیمارستان نمازی به همت شادروان

محمد نمازی در سال 1331 آغاز شد و در سال 1334 به بهره برداری رسید، این بیمارستان در باغی به مساحت 25 هکتار و زیربنای هفت هزار و 500 مترمربع و 300 تخت احداث شد

و

در آن زمان، بیمارستان نمازی مجهزترین بیمارستان خاورمیانه به شمار می رفت. در حال حاضر نیز این بیمارستان یکی از مراکز درمانی بزرگ جنوب کشور به شمار می رود