دهه فجر فرصت مناسبی برای ارائه مباحث انقلاب به نسل سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد، سید محمد حسینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای فرهنگی و هنری کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده بود ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و دست‌اندکاران دستگاههای فرهنگی و هنری کشور در برگزاری هر چه باشکوهتر ایام الله دهه فجر گفت: دهه فجر امسال با سالهای گذشته متفاوت است و نیازمند پیگیری جدی تر اجرای سیاست گذاریها و برنامه ریزیها موجود هستیم.

وی افزود: امسال با شروع زود هنگام جشنواره‌های موضوعی دهه فجر انقلاب اسلامی به جهت تقارن ایام محرم و صفر و شور و نشاطی که در جامعه ایجاد شده است، باید فعالیت‌ها را هرچه با شکوهتر و پررونق تر برگزار کنیم و نتیجه آن در روز 22 بهمن، روز جشن ملی و با شکوه ملت مسلمان ایران که با حضور گسترده و پرشور امت مسلمان همراه است، به ثمر نشیند.

حسینی با تاکید براینکه خیزش عمومی مردم در 9 دیماه امسال درسراسر کشور به همه مباحث چندماهه اخیر پایان داد، افزود: 22 بهمن امسال نیز همچون سالهای گذشته باید تبدیل به عرصه قدرت نمایی انقلاب شود و راهپیمایی این روز می‌بایست هر چه با شکوه تر از گذشته برگزار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای مشارکت هنرمندان در جشن ملی و مردمی ایران که در مراسم حضور دارند و با اجرای مراسم تئاتر خیابانی، نمایشگاه کتاب، باید حضور هنرمندان سینما و تئاتر و نویسندگان و ناشران بصورت گروهی را با اطلاع‌رسانی بموقع داشته باشیم تا بر شوق حضور علاقمندان حاضر در مسیر راهپیمایی افزوده شود.

حسینی بر اجرای سرودهای دست جمعی نه فقط از سوی دانش آموزان که افراد مختلف مردم تاکید کرد و خواستار ایجاد خلاقیت، نوع آوری و ابتکارات بیشتر و مفید تر برای مراسم های ملی و مردمی و از جمله روز 22 بهمن شد.

حسینی گفت: با توجه به فعالیت‌های تخریبی سایت‌ها وشبکه‌های ماهواره‌ای غربی وصهیونیستی، لازم است درفضای مجازی نیز سایت ها و وبلاگ های ایرانی و ملی دربین دانش آموزان ، هنرمندان و دانشجویان و دیگران در فعالان دراین عرصه به گونه ای که شور و شوق اقشار مختلف را به همراه داشته باشد و بیانگر نمایش و حماسه آفرینی ایشان باشد، فعال شود.

وی با اشاره به تعطیلی دانشگاهها در ایام دهه فجر گفت: متاسفانه تقویم آموزشی دانشگاه ها به گونه ای است که دو رویداد مهم - دهه فجر و هفته دفاع مقدس - از زمان کاری و درسی آنها خارج است به همین دلیل به وزارت علوم پیشنهاد شد که دانشگاه ها را 15 شهریور و ترم دوم از اول بهمن درنظر گیرند تا فرصت لازم برای بهره گیری بهتر دانشجویان و حضور بهتر آنان فراهم گردد.

حسینی با اشاره به برگزاری سمفونی "صلح و امید" و حضور هنرمندان ایرانی در خارج از کشور در ایام دهه فجر و آثار و پیامدهای مطلوب آن، ابراز امیدواری کرد این تجربه بتواند در سالهای آینده مفید تر و بهتر تکرار شود.

در این نشست دکتر ایمانی خوشخو رییس کمیته هنری ستاد دهه فجر ، کرمی مشاور وزیر و مسوول دهه فجر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر واعظی مسوول کمیته بین الملل ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام فخرزاده مسوول کمیته حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش ، جهاد دانشگاهی، دانشگاه سوره، بسیج هنرمندان، وزارت علوم، سازمان ملی جوانان و دیگر مدیران و مسولان کمیته های هنری دهه فجر و مدیران فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.