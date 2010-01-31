42 هزار تن از محصولات جو در قم توسط دولت خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا سیار بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال 42 هزار تن از محصولات جو استان توسط دولت خرید تضمینی شده است، گفت: مجلس و دولت نگاه مثبتی را به بخش کشاورزی داشته و بدین منظور در طول سال گذشته از بند 59 بودجه کمک قابل توجهی را در جهت زیرساختهای کشاورزی انجام شده است.



بهره برداری از 38 پروژه در دهه فجر



وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر 38 پروژه مربوط به جهاد کشاورزی در استان به بهره برداری می‌رسد، گفت: اعتبار اختصاص یافته به این بیش از 44 میلیارد ریال بوده است.



سیار گفت: در حال حاضر جهت بهینه‌ سازی مصرف آب در استان و مبارزه با شوری آب، 300 کیلومتر خط انتقال آب احداث شده است که 520 درصد کمک هزینه آن بلاعوض بوده است.



وی با شاره به احداث استخرهای چند منظوره بیان داشت استفاده از استخرهای چند منظوره علاوه بر خنک کردن مزرعه می تواند با پرورش ماهی، اشتغالزایی ایجاد کند.



رئیس جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور گفت: پوشش انهار سنتی در شبکه پائین دست سد 15 خرداد و بند 19‌دی جزو مصوبات سفر رئیس جمهور بوده است که توسط پنج پیمانکار در حال اجراست.

