تنها 2.2 درصد روستاهای خراسان رضوی فاقد آب آشامیدنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دانشگر عصر یکشنبه در نشست خبری در محل شرکت آب و فاضلاب روستایی با بیان اینکه تعداد هزار و 903 روستای بالای 20 خانوار خراسان رضوی از آب شرب بهداشتی برخوردار هستند، افزود: در کل استان، تعداد 205 روستای بالای 20 خانوار با جمعیت 390 هزار و 30 نفر فاقد آب شرب بهداشتی هستند که در مجموع 2.2 درصد جمعیت روستایی خراسان رضوی را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی اظهار داشت:‌ در سال جاری بیش از پنج هزار و 400 انشعاب غیرمجاز در خراسان رضوی شناسایی شده است که از این تعداد دو هزار و 757 انشعاب با پیگیری و اخطار به انشعاب مجاز تبدیل شد.

دانشگر با بیان اینکه در همین راستا و با هدف اصلاح الگوی مصرف، تعداد 10هزار انشعاب پرمصرف در خراسان رضوی شناسایی شده است، افزود: در سال جاری نزدیک به چهار میلیارد تومان اعتبار خشکسالی توسط این شرکت جذب شد که جذب این مبلغ رشد 90 درصدی پروژه‌ های مرتبط با خشکسالی را به همراه داشته است.

وی برخورداری 100 درصدی جمعیت روستایی بالای 20 خانوار خراسان رضوی از آب شرب را از اهداف برنامه پنجم عنوان کرد و افزود: تحقق این هدف به هزار و 760میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی افزود: هم‌اکنون دو پروژه فاضلاب در روستاهای خراسان رضوی در دست احداث است که نیمه اول سال آینده به بهره ‌برداری خواهد رسید.