الك بالدوين : جورج بوش تنها يك عروسك خيمه شب بازي است

" الك بالدوين "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه ازمنتقدان سرسخت رئيس جمهورآمريكا به شمارمي رود، جورج بوش را فرد وابسته اي ناميد كه براي هرگونه تصميم گيري نيازمند مساعدت تيمش است.

وي دراين مورد گفت : اكثركساني كه مي شناسم وبا آنها همكاري كرده ام ازيك مشكل رنج مي برند. مشكل آنها اين است كه مي خواهند بوش از رياست جمهوري كنار برود.

هنرپيشه اسكاري فيلم " رودخانه اسرارآميز" درادامه صحبتهايش افزود : ما براين باورهستيم كه رئيس جمهوربايد فردي باهوش باشد وازايده هاي شخصي اش سود جويد، اما من معتقدم كه بوش فردي وابسته دردولتش به شمارمي رود. اودرست مانند رونالد ريگان رئيس جمهورمتوفي آمريكاست.

" بالدوين" رئيس جمهورفعلي آمريكا را فردي دست نشانده خواند وگفت : اوتنها به منزله عروسك خيمه شب بازي است كه تمامي طنابهاي وي توسط افرادي كه در وراي پرده نمايش حضوردارند كنترل مي شود.