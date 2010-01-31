به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ محمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طبق آخرین سرشماری، جمعیت در استان قم 279 هزار و 300 خانوار است، گفت: از این تعداد 270 هزار خانواده از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.



وی در ادامه به توسعه گازرسانی به استان قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب نخستین خط لوله گاز سراسر کشور از قم عبور کرد ولی با این وجود استان قم از نعمت گاز بی‌بهره بود.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به برکت انقلاب اسلامی بیش از 98 درصد مردم قم از نعمت گاز بهره‌مند هستند، گفت: نگاه کلان مجلس، مسئولین و مقامات استانی تأکید بر تقویت گازرسانی شهری در حوزه صنایع است.



وی شهرکهای شکوهیه، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، محمود آباد، مجتمع گلخانه‌ای کوثر، ناحیه صنعتی سیرو و شهرک صنعتی لنگرود را از جمله شهرکهای استان قم نام برد که دارای زیر ساختهای لوله‌گذاری و گازرسانی هستند.



مدیر عامل شرکت گاز قم با بیان اینکه 20جایگاه سوخت CNG درسال 87 به چرخه سوخت رسانی در قم وارد شد، تصریح کرد: 17 پروژه شرکت ملی گاز همزمان با سی ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب به بهره‌برداری می‌رسد که تعداد 10 طرح مربوط به افتتاح جایگاه‌های جدید cng است.



وی با بیان اینکه مصرف گاز شهروندان قمی بیش از 10میلیون متر مکعب در ساعت است گفت: شرکت گاز استان قم سعی دارد در اجرای طرح‌های خود، نگاه بلند مدت باشد و بدین منظور طرح‌های جدید خود را در زمینه لوله گزاری برای تضمین گاز رسانی در 30 سال آینده پی‌ریزی کند.



نزدیک به 100 درصد مصوبات سفر رئیس جمهور به قم در زمینه گازرسانی اجرایی شد



محمدی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قم بیان کرد: طبق مصوبه سفر دوم رئیس جمهور باید 33 روستای استان گازرسانی می‌شدند که با اقداماتی که شرکت گاز استان انجام داد از این تعداد 29روستا آماده بهره‌برداری شده است و عملیات گازرسانی به شهرک طغرود هم به پایان رسیده است و در دهه فجر به بهره برداری میرسد.



وی با اشاره به زلزله خیر بودن استان قم اظهارداشت: سالانه اعتباری بالغ بر20 میلیارد ریال هزینه مقاوم سازی لوله‌های گاز در استان می‌شود.