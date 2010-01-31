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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

استاندار در گفتگو با مهر:

سرمایه گذاری 15.5 میلیون یورو در کارخانه تولید لوله GRP لرستان

سرمایه گذاری 15.5 میلیون یورو در کارخانه تولید لوله GRP لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سیدحسین صابری با اشاره به در دست ساخت بودن کارخانه تولید لوله "جی آر پی" در لرستان از سرمایه گذاری 15.5 میلیون یورو در این کارخانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر یکشنبه در بازدید از کارخانه تولید لوله "جی آر پی" این استان به خبرنگار مهر گفت: عملیات احداث زیرساختها و ساختمان این کارخانه که به تولید لوله های "جی آر پی" از جمله لوله های آب خواهد پرداخت تقریبا به پایان رسده است.

وی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر کلیه ماشین آلات مورد نیاز این کارخانه از خارج کشور وارد شده و ظرف 10 روز آینده از بندرعباس ترخیص خواهد شد.

صابری تولید سالانه این کارخانه را 23 هزار و 500 تن ارزیابی کرد و بیان داشت: این کارخانه با مشارکت 60 درصدی یک شرکت خارجی و 40 درصدی سرمایه گذار ایرانی در دست ساخت است.

استاندار لرستان ادامه داد: برای احداث این کارخانه بزرگ 15.5 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی انجام شده است.

صابری از اشتغال 120 نفر در این صنعت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تا اردیبهشت ماه سال 89 کارخانه تولید لوله "جی آر پی" لرستان به مرحله تولید برسد.

کد مطلب 1027393

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