اظهارات کلینتون را جدی تلقی نمی کنیم/ یک توصیه به همتای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که به منظور شرکت در اجلاس سران آفریقا به اتیوپی سفر کرده است در بدو ورود به آدیس آبابا در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اظهارات اخیر کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت: تلاش خانم کلینتون برای بازگردان آمریکا به دوره سیاست های ناکام دولت بوش سودی برای مردم و دولت جدید این کشور نخواهد داشت.

متکی با یادآوری سیاست های اعلام شده کلینتون در دوره مبارزات انتخاباتی که موجب حذف او از این مبارزات شد، تاکید کرد: تفاوت صداهای متعددی که از واشنگتن شنیده می شود ازمشکلات جاری سیاست خارجی آمریکا است اما به نظرمی رسد موضع کلینتون تفاوت اساسی با سایر صداهایی که شنیده می شود، دارد.

وی با تاکید بر پیامدهای اینگونه رویکردها افزود:جمهوری اسلامی ایران سه دهه است که با رویکردهای خصمانه برخی مقامات آمریکایی روبه روبوده است اما همچنان درجهت حفظ صلح و ثبات منطقه تلاش کرده است.لذا اظهارات خانم وزیر را تا مشخص شدن چشم انداز داخلی سیاست کاخ سفید در مناسبات ایران و آمریکا جدی تلقی نمی کنیم اما معتقدیم افکار عمومی جهان باید نگران این رویکرد تنش زا و پیامدهای آن بر صلح و ثبات منطقه و جهانی باشد.

متکی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که کلینتون در لحن تهدیدآمیز خطاب به چین خواستار تغییر موضع آن کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران شده است ، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آن چیست؟ ما توصیه نمی کنیم لحن خانم کلینتون با آزموده های تکراری و بی نتیجه توام شود و دستاوردهای بومی یک ملت بزرگ آن هم با برخورداری از پیشینه تمدنی چند هزار سال اندیشه، فرهنگ و علم و دانش برای بشریت را نمی توان با زبان زور و تحریم از فن آوری و تکنولوژی صلح آمیز اتمی و متعهد به مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی نادیده گرفت و آنها را از حقوق مسلم شان محروم ساخت.

وی افزود: ظاهرا کلینتون آن قدر مشغولیت درافکار یکجانبه گرایی یافته که تناقض های استراتژیک را در حوزه داخلی و خارجی دولت آمریکا را نیز مورد تغافل قرار می دهد و در حالی که راهبردهای جاری دولت آمریکا بر ضرورت اهتمام فوق العاده به انرژی پاک استوار بوده و این موضوع در دستور کار و اولویت اول دولت آمریکا قرار گرفته است و لیکن این راهبرد را برای دیگران مضر و غیر نافع و برای خود نافع و با اهمیت قلمداد می نماید.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون اظهارات همتای آمریکایی در مورد سردرگمی رهبران ایران در خصوص تحولات افغانستان گفت: اظهارات کلینتون در خصوص کنفرانس لندن نیز متاسفانه موید عدم درک صحیح مقامات آمریکا نسبت به واقعیت ها با تحولات افغانستان بوده است. ما از اینکه خانم کلینتون در این اجلاس در خصوص کشتار روزافزون مردم بی گناه افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی، تشدید ناامنی و تولید فزاینده مواد مخدر در افغانستان و درک نادرست از جایگاه راهبردی هسایگان در حمایت از تحولات افغانستان، پاسخ منطقی ارائه نکرده تعجب می کنیم و امیدواریم تا دیر نشده راهبردهای خویش را در قبال افغانستان با واقعیت های جاری مطابقت سازند.