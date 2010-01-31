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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

اولین مشاور استاندار فارس در امور عشایر منصوب شد

اولین مشاور استاندار فارس در امور عشایر منصوب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: روح الله احمدزاده استاندار فارس طی حکمی محمدعلی حضرتی را به سمت "مشاور استاندار در امور عشایر" منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در راستای تاکیدات دولت دهم در افزایش ارتباط موثر و حمایت گسترده از عشایر برای اولین بار در این استانداری مشاور امور عشایر منصوب کرده است.

در حکم احمدزاده خطاب به حضرتی آمده است: "نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند شما و با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و تاثیرگذار جامعه عشایری استان بدین وسیله شما را به عنوان "مشاور استاندار در امور عشایر" بر می گزینم".

استاندار فارس در این حکم عشایر را ذخیره انقلاب، حافظان هویت و حیثیت بومی و مردمانی مومن، ولایتمدار، با اخلاص، غیور و یکی از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی استان دانست و تاکید کرد: انتظار می رود جنابعالی ضمن شناسایی ظرفیتهای بالقوه و سازوکارهای تعمیق روحیه همگرا در جهت حل مسائل و مشکلات از طریق ارتباط مستمر و پایدار با جامعه عشایر استان و ارائه نظرات مشورتی به اینجانب تلاش کنید.

کد مطلب 1027395

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