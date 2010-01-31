اولین مشاور استاندار فارس در امور عشایر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در راستای تاکیدات دولت دهم در افزایش ارتباط موثر و حمایت گسترده از عشایر برای اولین بار در این استانداری مشاور امور عشایر منصوب کرده است.

در حکم احمدزاده خطاب به حضرتی آمده است: "نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند شما و با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه و تاثیرگذار جامعه عشایری استان بدین وسیله شما را به عنوان "مشاور استاندار در امور عشایر" بر می گزینم"

استاندار فارس در این حکم عشایر را ذخیره انقلاب، حافظان هویت و حیثیت بومی و مردمانی مومن، ولایتمدار، با اخلاص، غیور و یکی از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی استان دانست و تاکید کرد: انتظار می رود جنابعالی ضمن شناسایی ظرفیتهای بالقوه و سازوکارهای تعمیق روحیه همگرا در جهت حل مسائل و مشکلات از طریق ارتباط مستمر و پایدار با جامعه عشایر استان و ارائه نظرات مشورتی به اینجانب تلاش کنید