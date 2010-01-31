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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۱۳

در هائیتی انجام شد؛

مداوای 3 هزار قطع عضوی در چادرهای امداد/ مهاجرت 160 هزار نفر

مداوای 3 هزار قطع عضوی در چادرهای امداد/ مهاجرت 160 هزار نفر

مداوای بیش از 3 هزار تن از مجروحان قطع عضوی در درمانگاههای سیار و مهاجرت 160 هزار تن از آوارگان زلزله اخیر از جمله تحولات هائیتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، گروههای امدادی از وجود بیش از 3 هزار مجروح قطع عضوی در درمانگاههای سیار شهر پورتوپرنس خبر می دهند.

مسئول یک گروه امدادرسانی درهائیتی با اعلام این مطلب گفت که تمامی17 بیمارستان موجود درپایتخت این کشورمملو ازمجروحان است و بخش اعظم مجروحان در بیمارستانهای سیار و چادرهای امداد مداوا می شوند.

وی در عین حال نسبت به وجود خطر مرگ برای بسیاری از مجروحان قطع عضوی بدلیل نبود ابزار و داروهای لازم هشدار داد. به گفته وی استفاده اجباری از شیوه های ابتدایی قطع اعزای نابود شده مجروحان، خطری جدی برای جان آنها به شمار می رود.

این شیوه ها تنها زمانی مورد استفاده پزشکان قرار می گیرد که زمان برای نجات فرد بسیار اندک بوده و یا ترس از سرایت عفونت عضو از بین رفته برای دیگر اندام وی وجود داشته باشد.

در همین حال گزارشها از خروج شمار زیادی از زلزله زدگان از شهر پورتوپرنس حکایت دارد. به گفته مسئولان مراکز درمانی حتی بسیاری از مجروحان که بصورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفته اند، دیگر به این مراکز بازنگشته و درصدد ترک این شهر هستند.

این در حالی است که اخیرا دولت هائیتی امکان سفر رایگان زلزله زدگان به مناطق امن شمالی و شرقی این کشور را فراهم کرده و این اقدام با استقبال شهروندان پورتوپرنس مواجه شده است.

طبق آمارهای رسمی دولت هائیتی، بیش از 160 هزار تن از قربانیان زلزله این کشور به شهرهای اطراف پایتخت مهاجرت کرده اند. آنها این اقدام را با وجود نداشتن آذوقه و پول لازم برای مسافرت و با استفاده از کمترین امکانات نقل و انتقال انجام داده اند.

کد مطلب 1027396

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