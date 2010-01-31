زنده نگه داشتن اندیشه دینی امام (ره) رویکرد اصلی برنامه های دهه فجر است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فخرالدینی ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به دیگر رویکردهای برنامه های امسال ستاد دهه فجر استان یزد اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و برگزاری برنامه های به شکل مردمی از رویکردهای دیگر برنامه های این ایام است.

رئیس ستاد دهه فجر استان یزد با اشاره به تفاوتهای انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلابهای جهان بیان داشت: ظلم ستیزی، کفر ستیزی و مبارزه با ظالم از ویژگی‌ های انقلاب اسلامی است.

وی اجرای حکومت و قوانین الهی،‌ معنوی و الهی بودن انقلاب و الگوگیری انقلاب اسلامی ایران از قیام بزرگ عاشورا را از دیگر ویژگی‌ های انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) خواند.

فخرالدینی ادامه داد: به همین دلیل است که همه زورگویان و ستمگران دنیا با این انقلاب درافتاده ‌اند و با توطئه های مختلف درصدد براندازی آن هستند.

وی با بیان عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: اتکا به خدا، مبارزه با بی‌ سوادی، فقر و ظلم، استقامت و صبر و افشاگری از اصلی‌ ترین عوامل انقلاب بود.

وی ادامه داد: تمام دنیا متحد شده بود تا امام خمینی(ره) پیروز نشود اما با اتکا به خداوند این انقلاب به رهبری امام راحل پیروز شد و این در حالی بود که تمام دنیا علیه انقلاب اسلامی ایران متحد شده بودند.

فخرالدینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به واسطه افشاگری‌های خود از فساد و ستمگری‌های رژیم منحوس پهلوی به پیروزی رسید، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز نیز این افشاگری‌ ها باید تداوم یابد زیرا دنیای استکبار به ویژه رسانه‌ های گروهی دنیا زیر نظر رژیم صهیونیستی فعالیت و به طور مرتب علیه جمهوری اسلامی ایران جوسازی می ‌کنند و ایران نیز باید در مقابل این جوسازی‌ها افشاگری کند.

استان یزد در دوران انقلاب اسلامی 21 شهید تقدیم انقلاب کرد و در طول مبارزات نیز 40 نفر مجروح بالغ بر 20 نفر بین یک ماه تا شش سال در زندانهای ساواک شکنجه شدند.