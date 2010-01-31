خروج مشاغل مزاحم از شهر اراک با فشار اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی محصولی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس تجربه گذشته مسئولان در انتقال مشاغل مزاحم از داخل شهر به بیرون از آن خصوصا در موضوع تره بار اراک مسائلی رخ داد که قابل قبول نیست و نباید این تجربه بار دیگر در اراک تکرار شود.

وی اضافه کرد: مجمع امور صنفی اراک بارها اعلام کرده است که آمادگی دارد با در اختیار گرفتن زمین مورد نیاز نسبت به اجرای چهار هزار و 500 غرفه برای انتقال اصناف مزاحم از داخل شهر به نقطه ای مناسب اقدام کند اما با این وجود تاکنون زمین مورد نیاز برای اجرای این برنامه در اختیار مجمع امور صنفی قرار داده نشده است.

محصولی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در اجرای وظایف خود بیان داشت: افراد مختلف در جلسات رسمی برگزار شده در حضور مقامات ارشد استان بارها قول همکاری با اصناف را داده اند اما بلافاصله پس از پایان جلسات شاهد آن هستیم که این افراد نسبت به زیر پا گذاشتن تعهدات خود اقدام می کنند و در نهایت کاری در این زمینه پیش نمی رود.

رئیس مجمع امور صنفی اراک با دعوت از همه سازمان ها و نهادهای متولی در طرح انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر گفت: همه افراد باید با جدیت در اجرای این طرح همکاری داشته و تعامل خود را با اصناف و کسبه نشان دهند چرا که در صورت بی توجهی به این موضوع مردم منتظر مسئولان نمانده و به دلیل مشکلات متعدد بدون دریافت پروانه کسب نسبت به ایجاد واحد های جدید اقدام می کنند.

محصولی با اشاره به اعتراض بازاریان اراک در روزهای گذشته و تعطیلی بازار این شهر خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها باید به ازای هر 150 نفر یک واحد صنفی در شهرها وجود داشته باشد اما هم اینک به دلیل نبود قوانین لازم و کافی در این بخش از اقتصاد کشور، افراد بسیاری مشغول به کسب و کار هستند که این موضوع سبب شده است به ازای هر 15 نفر یک واحد صنفی وجود داشته باشد که این موضوع سبب بروز مشکلات جدی برای کسبه شده است.

وی به قوانین ناکارآمد تصویب شده اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون تصویب شده هر فردی حتی افراد دارای مشاغل دیگر می تواند نسبت به درخواست صدور پروانه کسب اقدام کند که این موضوع سبب شده است کسبه قدیمی اراک با مشکل ارتزاق روبه رو شوند که باید این نقص برطرف شود.