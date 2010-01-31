صلح در افغانستان تنها با همکاری طالبان بدست می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، "اوتمار اشتاین بیکر" کارشناس مسائل سیاسی و رئیس سازمان "همکاری برای صلح" که دفتر آن در شهر آخن آلمان قرار دارد، همکاری طالبان را نیاز اصلی دولت افغانستان برای ایجاد صلح در این کشور دانست.

وی در گفتگو با خبرگزاری آلمان خاطر نشان کرد: طالبان بین 70 تا 80 درصد قدرت واقعی را در افغانستان در دست دارند و اگر نیروهای ناتو توان پیروزی بر این شبه نظامیان را ندارند، باید با آنها مذاکره کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین کنفرانس اخیرافغانستان درلندن که به حضورشمار زیادی از سران کشورهای غربی برگزار شد را ناکارآمد دانسته و از آن بعنوان "یک بازی خشن" یاد کرد.

اشتاین بیکر درعین حال از فعالیت دهها گروه صلح درآلمان خبر داده و گفت که این گروهها در سپتامبر سال 2008 طرح صلحی را با شبه نظامیان افغانستان ارائه داده اند. به اعتقاد این کارشناس آلمانی زمانی آتش بس معنا پیدا می کند که طرفین درصدد گفتگو بر بیایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح افزایش نیروهای نظامی در افغانستان این اقدام را بی فایده دانسته و تاکید کرد: افزایش نظامیان کمکی به حل مشکلات افغانستان نخواهد کرد.

رئیس سازمان غیردولتی "همکاری برای صلح" همچنین اختصاص کمکهای مالی به دولت افغانستان برای مبارزه با تروریسم را اقدامی بی فایده دانست چرا که به گفته وی با اتمام منابع مالی کابل، افغانها دوباره به دامان طالبان بازخواهند گشت.

خاطرنشان می شود که با وجود درخواست مکرر جناحهای مخالفت دولت آلمان برای تعیین زمان دقیق برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان، به تازگی "آنجلا مرکل" از ماموریت نامحدود این نیروها خبر داده و گفت که آنها تا زمانی که لازم باشد در این کشورحضور خواهند داشت.