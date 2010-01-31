پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علیرضا تورنگ عصر یکشنبه در نشستی با عنوان آشنایی با توانمندیهای بخش کشاورزی استان افزود: فاز توسعه این پژوهشکده با زیر بنای سه هزار و 800 متر مربع در حال ساخت بوده که در آن استقرار سه واحد آزمایشگاهی مجهز پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این پژوهشکده دارای ساختمانی با زیر بنای 750 متر مربع است که با داشتن تعداد دو واحد آزمایشگاه و واحدهای اداری و پشتیبانی زمینه فعالیت علمی و پژوهشی را فراهم کرده است.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور افزود: این پژوهشکده دارای سه بخش تحقیقاتی شامل بیو تکنولوژی دام و آبزیان، ژنومیکس، کشت بافت و فیزیولوژی است.

وی در ادامه با اعلام اینکه نوار شمالی کشور از لحاظ توانایی های تولید و پرورش محصولات گیاهی و دامی از کم نظیر ترین بومهای کشور است، اظهار داشت: محصول برنج عمده اراضی جلگه ای شمال کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر کیفیت جزو مرغوبترین ارقام برنج دنیا طبقه بندی می شود.

تورنگ گفت: زیتون، گردو و بادام زمینی و همچنین گیاهان صنعتی و تدخینی مانند پنبه، سویا، توتون و تنباکو از دیگر محصولات مهم استانهای شمالی است که به لحاظ کیفیت و کمیت سطوح قابل توجهی از زمینهای حاصلخیز منطقه را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطرنشان کرد: حجم و تنوع گونه های مرکبات و برخی گونه های باغی نظیر گیلاس و ازگیل از توانمند یهای ارزشمند فعالیتهای بخش کشاورزی در این سامان است که 80 گونه درختی و 50 گونه درختچه ای تنوع زیستی عظیمی را به این منطقه بخشیده است.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور به صنعت نوغانداری اشاره کرد و افزود: این صنعت به عنوان یک فعالیت جنبی و زودبازده در کشور به ویژه استان گیلان با وجود توتستانهای وسیع از قدمت سه هزار ساله حکایت دارد.

وی اظهارداشت: پرورش زنبور عسل با تکیه برگونه های شهد زای جنگلی و مرتعی از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است که در این راستا استان گیلان از لحاظ تولید عسل رتبه پنجم را در کشور به خود اختصاص داده است.

تورنگ ادامه داد: وجود نژادهای بومی گوسفند ( تالشی، زل مازندران و مغانی ) و بز ( بزخلخالی)، گله های بومی گاو( تالشی) و گاومیش ( آذری و مازندرانی)، اسبچه خزر و گونه های مختلف طیور اهمیت نوار شمالی کشور را از جنبه دامپروری نشان می دهد.

وی گفت: در این پژوهشکده محوریت اصلی تحقیقات بر پایه بیو تکنولوژی دام و آبزیان گذاشته شده و بخش تحقیقات بیوتکنولوژی دام و آبزیان راه اندازی شده است.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور استفاده از فناوریهای نوین مثل بیوتکنولوژی برای حل مشکلات کشاورزی منطقه و افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی را بسیار ضروری دانست و یاد آور شد: به همین منظور با تلاش مسئولان پژوهکشده مادر و همچنین همکاری و مسئولان اجرایی استان گیلان، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور در سال 1385 با حضور وزیر جهاد کشاورزی وقت به طور رسمی کار خود را در رشت آغاز کرد.