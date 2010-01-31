47 میلیون ایرانی از وضعیت خوشه بندی خود مطلع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: از روز سوم لغایت یازدهم بهمن ماه سالجاری، بیش از 17 میلیون مراجعه از سوی خانوارها به سایت این مرکز برای اطلاع از وضعیت خوشه بندی انجام شده است. در همین ارتباط بیش از 30 میلیون پیام کوتاه نیز ارسال شده است.

براساس این گزارش، از روز دوازدهم تا چهاردهم بهمن ماه نیز فقط خانوارهای 5 نفره و بیشتر می توانند به سایت مرکز آمار ایران برای اطلاع از وضعیت خوشه بندی خود مراجعه کنند.گفتنی است خانوارهای 4 نفره فقط تاساعت 24 امشب امکان مراجعه به سایت مرکز آمار را خواهند داشت.

همچنین هموطنانی که امکان مراجعه به سایت مرکزآمار را برای اطلاع از وضعیت خود درزمانهای اعلام شده نداشته اند، می توانند از پانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه سالجاری به سایت مرکز آمار ایران مراجعه نمایند.