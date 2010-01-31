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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۳۵

یزد قهرمان اسکواش بانوان المپیاد ایرانیان شد

یزد قهرمان اسکواش بانوان المپیاد ایرانیان شد

یزد - خبرگزاری مهر: تیم اسکواش بانوان استان یزد قهرمان مرحله نهایی مسابقات اسکواش بانوان سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رقابت‌های اسکواش بانوان سومین دوره المپیاد ایرانیان که در بخش تیمی که با حضور 12 تیم از دیروز در سالن اختصاصی اسکواش یزد آغاز شده بود، بعداز ظهر یکشنبه در دیدار فینال با برتری دو بر یک تیم یزد مقابل تیم تهران و قهرمانی تیم میزبان دنبال شد.

در بازی رده‌ بندی نیز تیم‌ مرکزی با نتیجه سه بر صفر از سد تیم گلستان گذشت و بر سکوی سومی این دوره از مسابقات ایستاد.

این رقابت‌ها در بخش انفرادی از فردا با حضور ورزشکارانی از استان‌های تهران، فارس، یزد، مرکزی، گلستان، اصفهان، زنجان، مازندران، خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی و جزیره کیش پیگیری می‌ شود.

کد مطلب 1027413

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