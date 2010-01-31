یزد قهرمان اسکواش بانوان المپیاد ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رقابتهای اسکواش بانوان سومین دوره المپیاد ایرانیان که در بخش تیمی که با حضور 12 تیم از دیروز در سالن اختصاصی اسکواش یزد آغاز شده بود، بعداز ظهر یکشنبه در دیدار فینال با برتری دو بر یک تیم یزد مقابل تیم تهران و قهرمانی تیم میزبان دنبال شد.
در بازی رده بندی نیز تیم مرکزی با نتیجه سه بر صفر از سد تیم گلستان گذشت و بر سکوی سومی این دوره از مسابقات ایستاد.
این رقابتها در بخش انفرادی از فردا با حضور ورزشکارانی از استانهای تهران، فارس، یزد، مرکزی، گلستان، اصفهان، زنجان، مازندران، خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی و جزیره کیش پیگیری می شود.
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