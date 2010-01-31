2200 متر موج شکن در بندر انزلی ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: استان گیلان بدلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورشمال - جنوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: کاهش هزینه و زمان ترانزیت و عبور کالا از این منطقه نقش اساسی و مهمی را در تأثیر گذار کریدور شمال - جنوب ایفا می کند و این امر سبب شده این کریدور مورد توجه بازرگانان و تجار قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت مناسب دریای خزر برای گسترش همکاری های مختلف با سایر کشورهای همسایه و قرار گرفتن خزر در مسیر مهم ترانزیتی شمال - جنوب اظهار داشت: دریای خزر در بعد اقتصادی از ظرفیتهای بالای برای گسترش همکاری بین همسایگان خود بهره مند است.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد کالاهای جهان و 85 درصد کالاهای ایران از طریق دریا جابجا می شود، تصریح کرد: بندر انزلی به عنوان فعالترین بندر حاشیه خزر و سومین بندر با اهمیت و بزرگ کشور نقش بسزای در اقتصاد منطقه دارد.

قهرمانی افزود: دولت در سالهای اخیر به منظور توسعه زیر ساختها به ویژه بندر انزلی اعتبارات زیادی را هزینه کرده و در حال حاضر نیز سه هزار و 500 میلیارد ریال برای توسعه زیر ساختی بندرانزلی اختصاص داده است.

وی همچنین با عنوان اینکه بندر انزلی باید به عنوان کانون تجاری منطقه مطرح شود، اظهار داشت: با ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز، شرایط باید به گونه ای مهیا شود که این بندر از سایر بنادر حاشیه دریای خزر فعالتر و پویاتر شود.

استاندار گیلان با اشاره پتانسیلهای موجود در بندر انزلی خاطرنشان کرد: توسعه بندر یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش صادرات و واردات از بندر انزلی است و این امر می تواند تمامی مبادلات تجاری منطقه را در این شهرستان معطوف کند.

وی افزود: به منظور پشتیبانی از بندر، ایجاد راه آهن و توسعه زیر ساختهای مرتبط با حمل و نقل در این منطقه در حال اجرا است و با بهره برداری از راه آهن قزوین - رشت - انزلی که قابلیت جابجای 10 میلیون تن کالا و سه میلیون نفر را در سال دارد شاهد تحولی چشمگیر خواهیم بود.

قهرمانی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه بندر، ارتقای ظرفیت واقعی از 4.5 میلیون تن کنونی به 11 میلیون تن، ساخت 14 اسکله، توسعه اراضی عملیاتی از 70 هکتار فعلی به 110 هکتار، ساخت سه پست اسکله مختص فرآورده های نفتی و ساخت موج شکن شرقی و غربی بندر در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار گیلان با اشاره به افزایش ظرفیت بندردر یکسال اخیر یاد آور شد: در سالجاری عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر انزلی رشد خوبی داشته و تعداد کشتی های پهلو گرفته از هزار و 500 به دو هزار فروند و میزان کالای تخلیه و بارگیری شده از پنج میلیون تن به هفت میلیون تن کالا افزایش داشته که این امر بیانگر توسعه روز افزون بندرانزلی است.