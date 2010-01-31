513 برنامه علمی و فرهنگی از سوی سپاه پاسداران قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سرهنگ حبیب الله وفاپور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی به دستاوردهای ارزشمندی در بخشهای علمی، فناوری، پزشکی، صنعتی، هسته ای، آی تی، نانو تکنولوژی دست یافته ایم و امروز در رده 10 کشور برتر جهان از نظر فناوری قرار گرفته ایم.

وی افزود: به رغم کتمان حقایق توسط دشمنان توانسته ایم با خودباوری جوانان و دانشمندان کشور پله های ترقی را با سرعت طی کنیم و امیدواریم در دهه چهارم که از سوی مقام معظم رهبری به دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است این موفقیتها را ادامه دهیم.

سرهنگ وفاپور از اجرای بیش از 513 برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی در ایام دهه فجر در سپاه پاسداران و پایگاه های مقاومت بسیج استان خبر داد و بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های هنری، عکس و کتاب، صبحگاه مشترک، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، تجلیل از خانواده شهدا، نشستهای سیاسی، فرهنگی وعلمی، بازدید از موزه عبرت، نمایش خیابانی، مراسم بزرگداشت انقلاب در پایگاههای مقاومت کارخانجات، دانشگاه ها، مدارس، اردوهای زیارتی و تفریحی، مسابقات ورزشی، مقاله نویسی، کتاب خوانی و قرآن، ویزیت راگیان بیماران، نمایشگاه کاریکاتور، مسابقه نامه ای به امام از جمله برنامه هاست.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان بیان کرد: گردهمایی دانش آموزان ممتاز بسیجی، محفل انس با قرآن، غبار روبی مزار شهدا، طرح بهشت خانواده، شب شعر انقلاب، آذین بندی پایگاه های مقاومت، تجلیل از الگوهای برتر ورزشی و رسانه ای ویژه بانوان و نیز زنان ایثارگر، مسابقه وبلاگ نویسی و ده ها برنامه دیگر از مهمترین برنامه های تدارک دیده شده توسط سپاه پاسداران استان در دهه مبارک فجر است.

سرهنگ مهدی طاهرخانی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان قزوین نیز از افتتاح سه طرح آب رسانی توسط بسیج سازندگی سپاه و یک باب کتابخانه با 113 میلیون تومان اعتبار خبر داد و اظهار داشت: در این ایام دو پایگاه مقاومت در کوهین و شینقر نیز افتتاح می شود.

طاهر خانی افزود: برگزاری یادواره سرداران و 200 شهید قاقازان در روستای خورهشت با سخنرانی سردارعراقی، همایش ریزشها و رویشها با سخنرانی صفارهرندی وزیر سابق ارشاد، نشستهای فرهنگی و سیاسی، همایش بررسی نقش فتنه، دیدار با امام جمعه قزوین و اجرای بیش از 200 برنامه در سطح سپاه شهرستان از جمله مراسم ویژه دهه فجر در مناطق مختلف سپاه پاسداران شهرستان قزوین است.

وی به حضور باشکوه بسیجیان و سپاهیان در مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن گفت: با حضور پرشور مردم بار دیگر ضمن حمایت از ارزشهای نظام، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان مایوس خواهیم کرد.