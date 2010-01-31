به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا رحیمی عصر روز یکشنبه بعد از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: هیئت دولت به ریاست دکتر احمدی نژاد لایحه ایجاد استان جدید البرز با مرکزیت شهر کرج و ارتقای بخش گراش به شهرستان در استان فارس و ارتقای دهستان سُمَرِین به مرکز بخش در استان اردبیل را تصویب کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت : در جلسه عصر امروز تشکیلات و ساختار اداری دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.

لایحه تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، دیگر مصوبه این جلسه بود که تاکنون بر اساس مواد 147 و 148 اصلاح قانون ثبت شکل می گرفت.

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