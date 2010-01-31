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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۵۸

سخنگوی دولت خبر داد:

اعلام خبر خوش رئیس‌جمهور روز چهارشنبه/ تصویب لایحه ایجاد استان البرز

اعلام خبر خوش رئیس‌جمهور روز چهارشنبه/ تصویب لایحه ایجاد استان البرز

سخنگوی دولت ضمن اعلام خبر خوش رئیس‌جمهور در روز چهارشنبه به مردم، از تصویب لایحه ایجاد استان البرز در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا رحیمی عصر روز یکشنبه بعد از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: هیئت دولت به ریاست دکتر احمدی نژاد لایحه ایجاد استان جدید البرز با مرکزیت شهر کرج و ارتقای بخش گراش به شهرستان در استان فارس و ارتقای دهستان سُمَرِین به مرکز بخش در استان اردبیل را تصویب کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت : در جلسه عصر امروز تشکیلات و ساختار اداری دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.

لایحه تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، دیگر مصوبه این جلسه بود که تاکنون بر اساس مواد 147 و 148 اصلاح قانون ثبت شکل می گرفت.

* نکته قابل توجه اینکه علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت رسانه ها در کشور، خبرگزاری مهر از مدتها پیش از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده ولی این خبرگزاری بدلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثر خبرها در چارچوب قوانین کشور اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی بوده و این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده در عرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد.

کد مطلب 1027447

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