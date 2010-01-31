به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری خود، از تصویب لایحه ایجاد استان جدیدی به نام البرز خبر داد و گفت: ایجاد این استان با مرکزیت شهر کرج به تصویب هیأت وزیران رسید و بلافاصله برای تصمیم‌ گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی ایجاد شهرستان گراش در شهرستان فارس را از مصوبات دیگرهیئت دولت برشمرد و گفت: ایجاد این شهرستان از آرزوهای دیرینه مردم گراش بود و دولت درآستانه دهه فجر این هدیه را به مردم عزیز این دیار تقدیم کرد.دولت همچنین موافقت کرد ثمرین در استان اردبیل به بخش ارتقاء پیدا کند.

سخنگوی دولت همچنین از تصویب تشکیلات و سازمان‌های اداری به منظور مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: پولشویی نقش مخربی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند و دولت در صدد است مبارزه با پولشویی را با جدیت دنبال کند.

معاون اول رئیس‌جمهور،تصویب لایحه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان‌های فاقد سند را ازدیگر مصوبات هیئت وزیران بر شمرد و تصریح کرد: بلاتکلیف بودن وضعیت این گونه اراضی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود ازاین رو دولت این لایحه را به تصویب رساند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد تا اراضی و ساختمان‌های فاقد سند بتواند اسناد رسمی دریافت کنند.

سخنگوی دولت همچنین در ادامه با اشاره به ضرورت ریشه‌کن شدن، بی‌سوادی در کشور اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای مبارزه با بی‌سوادی، نهضت سواد آموزی راه‌اندازی شد که انصافاً تاکنون تلاش‌های زیادی انجام داده اما متأسفانه هنوز این معضل ریشه‌کن نشده است وبخشی از مردم بی‌سواد هستند.هفته گذشته جلسه‌ای با مسئولین نهضت سوادآموزی، آموزش و پرورش و سازمان بسیج برگزار شد و مقرر شد، بخشی از امور مربوط به نهضت سوادآموزی به بسیج مستضعفین موکول گردد.

رحیمی افزود: بر این اساس تصمیم گرفته شد در 6 استان با هماهنگی سازمان بسیج و با استفاده از آموزشیاران نهضت با اقدام بسیجی، در عرصه ریشه‌کنی بی‌سوادی فعالیت کنند.

سخنگوی دولت در ادامه با تأکید بر اهتمام دولت برای اشتغال‌زایی و پائین‌آوردن نرخ بیکاری خاطر نشان کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که کشورمان و خانواده‌ها را گرفتار کرده است، معضل بیکاری است از این رو دولت در قالب شورای عالی اشتغال به دنبال آن است که نرخ بیکاری را به حد معقول و قابل قبولی برساند. امروز پس از برگزاری چهارمین جلسه این شورا تصمیم گرفته شد که جمع بندی این جلسات درحضوراستانداران سراسر کشور ارائه شد و کلیه استانداران موظف شوند براساس امکانات و قابلیت‌های استان‌ خود مشاغل گوناگونی را تعریف و برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی اشتغال ارائه دهند.

رحیمی افزود: دولت مصمم است این برنامه را تا انتهای سال جاری ادامه دهد و در تلاش است حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای تفویض اختیارات خود به برخی استان‌ها اظهار داشت: برخی از استان‌های کشور از جهت تولید و توزیع محصولات خود با مشکلاتی مواجه بودند که محصولاتی همچون برنج، چای، پنبه و مرکبات از آن جمله هستند. اخیراً بنا به دستور رئیس‌جمهور سفری به استان‌های گیلان و گلستان انجام دادیم و نحوه تولید و توزیع این محصولات را مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار دادیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت حمایت از محصولات کشاورزی خطه شمال کشور از جمله چای گفت: چای گیلان یکی از مرغوب‌ترین نمونه‌های چای دنیا است که متأسفانه مشخص شده است که دستانی برای نابودی باغات چای در کار بودند از این‌رو تصمیم گرفته شد مجدداً این باغات را احیاء نموده و چای مرغوب ایران به کمک کشاورزان این دیار به بازار عرضه شود.

رحیمی خاطر نشان کرد: در این جلسات همچنین مقرر شد تولید و توزیع برنج و مرکبات و تعیین نرخ تعرفه این محصولات به دو استاندار گیلان و مازندران واگذار شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تشکیل جلسه‌ای برای احیاء محصول پنبه و زیتون و به کارگیری زمین‌های شیب‌دار اظهار اشت: در جلسه‌های که در استان گلستان برگزار کردیم مقرر گردید با پرداخت یارانه و کمک دولت، محصول پنبه استان گلستان به دوران مطلوب بازگردد و در این راستا قرار شد علاوه بر خرید تضمینی با قیمت مناسب رقمی از سوی دولت را به عنوان یارانه پرداخت شود تا قیمت پنبه نسبت به برنج افزایش پیدا کند و کشاورزان نسبت به کاشت آن تشویق شوند.

وی گفت: درباره پنبه هدف گذاری شد که 10 درصد نیاز جهان در استان گلستان تأمین شود.

رحیمی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال تمرکززدایی است تصریح کرد: دولت درصدد است برای سهولت کار مردم برخی امور را پی‌درپی به استان‌ها موکول کند. از سوی دیگر بنا به دستور رئیس‌جمهور تصمیم‌ گرفته شد، بسیاری از کارشناسانی که در مرکز متمرکز هستند، برای رفع مشکلات مردم و کشاورزان در شهرستان‌ها و روستاها حضور پیدا کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از سفر به استان لرستان و خوزستان برای پیگیری و رفع مشکلات این استان‌ها خبر داد و گفت: حوزه معاون اول رئیس‌جمهور علاوه بر سفرهای رسمی برای پیگیری برخی امور به همراه شماری از وزرا به استان‌های مختلف سفر می‌کند که سفر به استان‌های گیلان و گلستان از جمله این سفرها بوده است.

سخنگوی دولت درادامه در پاسخ به سئوالی درباره شهرستان‌هایی که قرار است به استان البرز اختصاص داده شود اظهار داشت: این شهرستان‌ها بعد از تصویب لایحه هیئت دولت بطور کامل مشخص خواهد شد قاعدتاً شهرستان‌هایی که در قسمت غربی این استان قرار دارند به آن ملحق خواهند شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره اسامی 6 استانی که قرار است برای مبارزه با بی‌سوادی به سازمان بسیج منتقل شود، گفت: براساس تصمیم‌گیری انجام شده دو استان از استان‌های برخوردار، دو استان متوسط و دو استان محروم از حیث بی‌سوادی در اختیار بسیج قرار خواهد گرفت که البته هنوز اسامی این استان‌ها مشخص نشده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از حضور بسیج دردیگر عرصه‌های خدمتگذاری به مردم خبر داد و اظهار امیدواری کرد: بسیج در سایر بخش‌ها نیز حضور پیدا کند و با اقدامات جدی و انقلابی در کار مردم گشایش ایجاد کند که از جمله این عرصه‌ها می‌توان به بخش اشتغال اشاره کرد.

* نکته قابل توجه اینکه علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت رسانه ها در کشور، خبرگزاری مهر از مدتها پیش از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده ولی این خبرگزاری بدلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثر خبرها در چارچوب قوانین کشور اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی بوده و این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده در عرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد.