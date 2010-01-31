آغاز نشست سه روزه سران اتحادیه آفریقا/ مالاوی ریاست را تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این مراسم "بینگو وا موتاریکا" رئیس جمهوری مالاوی ریاست اتحادیه آفریقا از همتای لیبیایی خود تحویل گرفت.

وی امروز یکشنبه درنخستین روز از نشست سه روزه سران کشورهای آفریقایی در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با "معمر قذافی" رئیس جمهور لیبی و رئیس پیشین اتحادیه آفریقا دیدار و رسما ریاست این اتحادیه را عهده دار شد.

درنشست امروز همچنین شرکت کنندگان یاد بیش از 170 هزار قربانی زلزله اخیر هائیتی را گرامی داشته و بر لزوم کمک به زلزله زدگان تاکید کردند.

موتاریکا در سخنانی که در آغاز نشست مذکور با حضور سران 53 کشور آفریقایی بیان کرد از آفریقا بعنوان قاره ای غنی نام برد که مردمانی فقیر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تمام شهروندان، دانشمندان، متخصصان و هنرمندان آفریقایی ساکن دیگر قاره ها خواست که برای بازسازی آفریقا به کشورهای خود بازگردند.

خاطر نشان می شود بررسی اوضاع سودان، درگیریهای سومالی و مسائل کشورهای فقیر آفریقا از جمله موضوعات محوری این نشست سه روزه در اتیوپی عنوان شده است.