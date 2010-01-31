به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه بهترین‌های بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر علاوه بر معرفی برگزیدگان بخش مسابقه بین‌الملل، جایزه کانون منتقدان جهانی تئاتر، جایزه مردمی و برگزیده تئاتر مناطق از چندین چهره‌ شناخته شده تئاتر ایران تقدیر و تجلیل شد.



هر کدام از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران بعد از حضور بر صحنه تالار وحدت با جملاتی که ادا کردند شور و حال خاصی به مراسم دادند. در ابتدا با حضور محمدحسین ایمانی‌خوشخو معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایرج راد کارگردان نمایش "عیش و نیستی" تقدیر شد.



سپس با حضور امین تارخ از داریوش فرهنگ کارگردان نمایش "گالیله" تقدیر به عمل آمد. فرهنگ قبل از دریافت جایزه خود از دستان تارخ فرصت را به دلیل حضور مدیران دولتی و وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم مغتنم شمرد و گفت: شاید طنز تلخ روزگار ماست که تقدیر مهر بازنشستگی است اما همه می‌دانند هنرمند تا واپسین لحظات عمر خود جستجوگر است.





سرپرست گروه تئاتر "پیاده" از تمامی کسانی که در شکل‌گیری و تداوم و حیات گروه تئاتر "پیاده" تلاش کردند و حال از بزرگان هنر و تئاتر ایران هستند تشکر کرد و در اشاره به مدیران دولتی گفت: در تمام دنیا تئاتر با پشتوانه کمک‌های دولتی امکان تداوم پیدا می‌کند. در تئاتر ایران جابجایی‌های بی‌حاصل مدیران به استیصال هنرمندان می‌انجامد و این شیوه‌ سال‌هاست که تکرار می‌شود.



فرهنگ تأکید کرد: وظیفه مدیران است که توجه ویژه‌ای به جوانان شهرستانی داشته باشند که با همت و تلاش اما سختی و تلخی روزگار می‌گذرانند اما تئاتر را زنده نگه می‌دارند. مدیران باید بزرگان فردای تئاتر ایران را مورد توجه قرار دهند.



کارگردان نمایش "گالیله" تئاتر را یکی از زیباترین نشانه‌های حیات هر ملتی دانست و خاطرنشان کرد: هنرمندان وظیفه‌ای جز ایستادن در کنار مردمی که با پر کردن سالن‌های نمایش هنرمندان‌شان را تنها نمی‌گذارند، ندارند. تنها آرزویم شاد کردن مردمی است که شاد نیستند و نشاندن لبخندی به لب‌های آن‌هاست که لبخند نمی‌زنند.



امین تارخ ایفاگر نقش گالیله در جدیدترین اثر نمایشی داریوش فرهنگ بعد از 30 دوری از کارگردانی تئاتر، با اشاره به آشنایی خود با فرهنگ در حدود 37 سال پیش از اینکه حال با گذشت 37 سال با وی در نمایش "گالیله" همکاری می‌کند و در شب تقدیر از فرهنگ حضور دارد اظهار خرسندی کرد.



بهزاد فراهانی چهره شناخته شده و با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون هم که به دلیل بازی در نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" جایزه بازیگری مرد منتقدان جهانی تئاتر را از آن خود کرد، با سخنان خود شور و حال خاصی به تالار وحدت و حاضران در آن داد.



وی با اشاره به اینکه بعد از 38 سال برای اولین بار برای گرفتن جایزه روی صحنه آمده، گفت: نزدیک به 60 بازیگر را در میدان شوش تهران پرورش دادم. چند سال است مدیران ارشاد مرا به عنوان هنرمندی نق‌زن می‌شناسند. اما نق‌زدن من به خاطر تئاتر و جامعه تئاتری است.



سرپرست گروه تئاتر "کوچ" تأکید کرد: دیگر از سیاسی بودن بدم می‌آید. نوشتن و کارگردانی را در تئاتر ترک می‌کنم. این اعتراض من است. اگر روزی برای بازیگری دعوتم کردند می‌آیم وگرنه بازیگری را هم ترک می‌کنم. جایزه خود را به همسرم، دختر بزرگم که امسال حق او را در تئاتر و سینما خوردند و دختر دیگرم که غم نبودش در این کشور دلم را سوزاند، تقدیم می‌کنم.



ستاد برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مراسم اختتامیه بهترین‌های بین‌الملل جشنواره از پنج هنرمند با سابقه و تأثیرگذار تئاتر نیز تجلیل کرد. در ابتدا با حضور امیررضا کوهستانی کارگردان جوان و شناخته شده تئاتر ایران در سطح بین‌المللی از آتیلا پسیانی نویسنده، بازیگر و کارگردان نام‌آشنای تئاتر و تئاتر تجربی ایران تجلیل شد.



پسیانی بعد از دریافت جایزه خود از دستان کوهستانی گفت: خیلی خوشحالم که جایزه خود را از دستان امیررضا کوهستانی دریافت می‌کنم. از امیررضا کوهستانی، همایون غنی‌زاده، اصغر دشتی و جلال تهرانی تشکر می‌کنم که با تلاش‌های مستمر خود در زمینه تئاتر تجربی همیشه به من روحیه دادند.



کارگردان نمایش‌های "زخمه بر رمل"، "گنگ خواب‌دیده"، "تبار خون" و "متابولیک" افزود: از تمام کسانی که با مخالف‌هایشان با تئاتر تجربی ما را در مسیری که داشتیم ثابت‌قدم‌تر کردند نیز تشکر می‌کنم. خوشحالم که به تئاتر تجربی توجه می‌شود و جوان‌های خوبی در این عرصه داریم که به خوبی کار می‌کنند و آینده از آن آن‌هاست.



در ادامه با حضور پری صابری کارگردان با سابقه تئاتر ایران از مریم معترف کارگردان و بازیگر شناخته شده تئاتر تجلیل شد. معترف از اینکه جایزه خود را از دست اولین کارگردان تئاتر زندگیش دریافت می‌کند اظهار خوشحالی کرد. با حضور رضا صابری کارگردان با سابقه تئاتر استان خراسان روی صحنه تالار وحدت از هادی نامور کارگردان با سابقه استان گرگان نیز تجلیل شد.



سپس با حضور اصغر همت چهره شناخته شده بازیگری از محمدرضا خاکی مدرس و کارگردان با سابقه تئاتر تجلیل به عمل آمد. همت مقدم داریوش فرهنگ بعد از 30 سال دوری از صحنه تئاتر را مبارک دانست و گفت: مسائلی که داریوش فرهنگ مطرح کرد در این سال‌ها بارها و بارها تکرار کرده‌ایم و حالا امیدواریم به خاطر گل روی داریوش فرهنگ این مسائل مورد توجه قرار گیرند.



وی در ادامه خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شما بارها در صحبت‌هایتان شعار "تئاتر برای همه" را مطرح می‌کنید اما در صحبت‌هایتان فراموش می‌کنید که آدم‌هایی داریم که متعلق به بشریت هستند نظیر شکسپیر. اما می‌ترسم حرف‌های شما تفکراتی را برای مسئولان ایجاد کند.



در پایان مراسم تجلیل از بزرگان تئاتر ایران در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نیز از بهروز غریب‌پور کارگردان و مدیر با سابقه و خلاق تئاتر ایران تجلیل شد و سرپرست گروه تئاتر "آران" و خالق اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث"، "عاشورا" و "مولوی" جایزه خود را از دستان همسرش دریافت کرد.





غریب‌پور در میان تشویق حاضران در سالن یادآور شد: در دوره مدیریت قبلی شهرداری تهران وقتی تقاضای بازنشستگی کردم دوستان آن‌قدر ذوق زده شدند که به سرعت تقاضای مرا پذیرفتند. اما در حکم بازنشستگی من نوشتند "کارمند متوفی بهروز غریب‌پور".



وی با اشاره به اینکه سال‌هاست که از حق بیمه محروم است و بسیار ناچیز حقوق بازنشستگی می‌گیرد، خاطرنشان کرد: آقای قالیباف شهردار تهران انسان بزرگی است. وقتی ایشان حکم مرا دیده بود باورش نمی‌شد که من مرده‌ام. همین‌جا به آقای قالیباف و مدیریت قبلی شهرداری تهران می‌گویم که من زنده هستم حتی اگر بمیرم.



حضور چهره‌های برجسته تئاتر ایران و سخنانی که روی صحنه ایراد کردند به زعم بسیاری از حاضران در تالار وحدت مراسم اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را به یکی از جذاب‌ترین اختتامیه‌ جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر تبدیل کرد.