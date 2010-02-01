شاخص بهره مندی آسفالت راه روستایی در کردستان 24 درصد است

عطالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر شاخص بهره مندی آسفالت راه روستایی در استان کردستان تنها 24 درصد است در حالیکه میانگین کشوری این مهم حدود 65 درصد اعلام شده و استان کردستان حدود 40 درصد کمتر از میانیگن کشوری است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مناسب به توسعه راه های روستایی در استان کردستان در طول سالهای گذشته و همچنین هزینه های فراوانی که جهت احداث راه های روستایی و آسفالت آنها هزینه می شود، باعث شده است که کردستان از لحاظ داشتن بهره مندی از آسفالت در راه روستایی یکی از استانهای آخر کشور باشد.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی توسعه راه های استان کردستان به ویژه در بخش روستایی به شرایط محیطی استان بر می گردد که متاسفانه این شرایط باعث شده است که هزینه آسفالت یک کیلومتر راه در استان کردستان به بیش از دو برابر سایر نقاط کشور برسد.

قادری به اقدامات صورت گرفته در سال جاری در استان اشاره کرد و بیان داشت: میزان آسفالت راه های روستایی استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته و با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست ساخت پیش بینی می شود که این رقم تا پایان سال جاری به دو برابر سال گذشته افزایش یابد.

وی ادامه داد: در ابتدای سال جاری هزار و 472 کیلومتر از راه های روستایی استان کردستان آسفالت شده بود که در حال حاضر این میزان به هزار و 610 کیلومتر افزایش یافته و تا پایان امسال نیز 60 کیلومتر دیگر از راه های روستایی استان کردستان آسفالت و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان عنوان کرد: توجه به آسفالت کردن راه های روستایی استان کردستان در راستای افزایش خدمت رسانی به مردم و همچنین ایجاد دسترسی آسان آنها به مناطق شهری یکی از اولویتهای اداره کل راه و ترابری استان کردستان به شمار می رود و در این راستا نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.