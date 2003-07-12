صهيونيست ها براي غصب كامل حقوق مردم فلسطين برنامه ريزي مي كنند

به گزارش مهر، خبرگزاري رسمي فلسطين (وفا) امروزبا انتشار جزئيات اين طرح به نقل از اين عضو كنست (پارلمان) رژيم صهيونيست اعلام كرد: حزب كار قصد دارد بزودي طرحي را براي حل اختلافات فلسطين و اسراييل ارائه كند.

وي افزود: اين طرح همانند موافقت نامه"طابا"است كه در زمان ايهود باراك نخست وزيري پيشين رژيم صهيونيست به امضا رسيد.

يولي تمير با ارائه اين طرح چندين راه حل را براي حل اختلافات طرفين درگير پيشنهاد كرده است كه براساس آن ضرورت جدايي ميان اسراييلي ها و فلسطيني ها ونيز حفظ مناطق يهودي نشين در داخل اراضي اشغالي فلسطين مورد تاكيد قرار گرفته است.

طرح تمير در برگيرنده حذف خطوط مرزي سازماندهي شده است به گونه اي كه مرزبندي جديد فقط اكثريت يهوديان وحداقل فلسطينيان را درخود جاي مي دهد.

طرحي كه اين عضو چپ گراي حزب كار رژيم صهيونيست ارائه داده است، به حق بازگشت آوارگان فلسطيني توجه ندارد، زيرا تمام گروههاي سياسي رژيم اسراييل مخالف با بازگشت فلسطينيان به سرزمين خود هستند. تمير گزينه هاي متعددي را در طرح خود در نظر گرفته است.

گزينه اول شامل بازگشت به مرزهاي" خط سبز"است. بدين معنا كه از اماكن مقدس به اصطلاح يهود دست برداشته شود و شهركهاي يهودي نشيني كه خارج از "خط سبز" است تخليه و بيت المقدس به دو بخش تقسيم شود.

به موجب اين طرح مناطق يهودي نشين شامل خيابان شماره يك كه بيت المقدس را به فلسطين اشغالي ارتباط مي دهد از كنترل اسراييلي ها خارج خواهد شد.

در طرح اين عضو كنست"خط قرمز"كه دربرگيرنده اكثر شهركهاي يهودي نشين ونيز مناطق"غور اردن" وصحراي" يهودا" است همچنان بايد تحت سيطره رژيم صهيونيست باقي بماند.

سومين گزينه تمير شامل"خط آبي"است كه دربرگيرنده 302 هزار فلسطيني و 90 هزاريهودي كه دراطراف شهركهاي صهيونيست نشين در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه سكونت دارند، مي باشد كه بايد در تقسيم بندي جديد محل سكونت آنان مشخص شود .ازاين تعداد 212 هزار نفردر قدس ساكن هستند.

308 هزار شهرك نشين كه134 هزار نفر آنها دركرانه باختري و نوارغزه و 174هزار نفر ديگر در مناطق بيت المقدس ساكن هستند در اين مناطق باقي خواهند ماند.

در گزينه "خط آبي" تمير خواستار تخليه 179 شهرك يهودي نشين شده كه 88 واحد آن دائمي است و91 واحد آن موقتي است.

مساحت اين منطقه نزديك به 32 كيلومتراست. البته اين طرح به لحاظ ساختار جمعيتي مشكلاتي ايجاد مي كند. زيرا اين طرح 302 هزار فلسطيني را تحت تابعيت اسراييل در مي آورد و اين امر در بافت جمعيتي اسراييل خلل ايجاد مي كند.

اين عضو حزب كار به گزينه چهارم طرح خود عنوان" خط طلايي" داده كه به موجب آن اسراييل از اكثراراضي كرانه باختري به جز شهركهاي حينيت، شكيد، سلعيت ،الفي ، منشيه، الكنا، اورنيت، شعري ، تكف ، مودعين ، عيليت ، مفو، هورون ، صاردار، جفعون ، معاليه، ادوميم، جوش،عتصيون و اللطرون عقب نشيني خواهد كرد.

خط طلايي نيز ضميمه فلسطين اشغالي مي شود و 285 هزار شهرك نشين كه اغلب ساكن قدس شرقي هستند و نيز 111 هزار يهودي ديگر ساكن كرانه باختري به اين مناطق خواهند پيوست.

براساس اين طرح 1800 فلسطيني نيز به منطقه يهودي نشين منضم خواهند شد و مناطق يهودي نشين در قدس شرقي و نيز ديوار براق (ديوار ندبه) تحت سيطره اسراييلي باقي خواهد ماند.

اين طرح به گونه اي تهيه شده كه سيطره اسراييل بر مناطق غور اردن تثبيت مي شود تا در پرتو آن اسراييل بتواند با اردن روابط اقتصادي برقرار نمايد .

خانم يولي تميردر پايان گفت:اين طرح به زودي براي بررسي در اختيار دبيرخانه حزب كارقرار خواهد گرفت تا تصميمات لازم درمورد آن از سوي هيات رئيسه حزب گرفته شود.