خاک اراضی کوهستانی گلستان درحال شسته شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: متاسفانه خاک اراضی مستعد استان در مناطق شیبدار در حال از بین رفتن است و باید با اجرای طرحهای مناسب مانند، توسعه باغات مثمر این اراضی را احیا کرد.

وی اظهار داشت: این استان قابلت تولید سه تن محصولات کشاورزی را داراست و کشاورزی برای خیلی از افراد به شغل دوم و سوم مبدل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این استان در زمینه تولید بسیاری از محصولات از جمله گندم قطب مهم تولید کشور است و بیش از یک میلیون تن گندم در آن تولید می شود که نیاز استان 300 هزار تن است.

به گفته جعفری، 70 درصد مازاد گندم استان به خارج استان صادر می شود و باید برای فرآوری گندم در استان برنامه ریزی شود، زیرا گندم استان از گندم مرغوب کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: با درخواست نمایندگان استان مقرر شد که گندم پس از آرد شدن به سایر استانها صادر شود و این امر موجب حمایت از فعالان و کارخانجات این بخش می شود.

وی عنوان کرد: در دهه فجر سال جاری 106 پروژه با 223 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در استان بهره برداری که برای 350 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند.

وی افزود: با اجرای این طرحها برای چهار هزار و 616 خانوار از مزایای آن بهره مند می شود و از مجموع طرحهای قابل بهره برداری، 74 پروژه از محل تسهیلات و 32 طرح در بخشهای عمرانی و کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تولید بذر را از جمله نیازهای استان برشمرد، گفت: زیرساختهای ما در این بخش چندان مناسب نیست و نواقصی در این حوزه وجود دارد.

وی یادآور شد: سالانه 70 هزار تن بذر گندم در استان وجود داریم که 17 زهر تن تولید می شود و باید برای ارتقای این بخش از توانمندیهای سایر بخشهای استفاده شود.

گلستان با 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی، 95 نوع محصول تولید می کند.