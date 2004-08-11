پايگاه اطلاعاتي جهاد دانشگاهي به روزترين پايگاه ثبت مقالات علمي، پژوهشي در جهان اسلام مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" به نقل از جهاد دانشگاهي، دكتر محسن قرنفلي مدير پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي با اعلام اين خبر گفت : در برآورد اوليه، 150 نشريه داراي اعتبارعلمي و پژوهشي در كشور شناسايي شد. از اين ميان 120 عنوان نشريه در اين پايگاه ثبت شده و باقيمانده آنها نيز در آينده اي نزديك ثبت مي شود.

وي با اشاره به اين كه اين نشريات داراي رتبه علمي - پژوهشي از وزارت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آزموش پزشكي هستند افزود: در اين مرحله شناسنامه كامل نشريات، چكيده مقالات و نويسندگان آنها ثبت شده و قابل دسترسي است.

مدير پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي با تصريح اين كه امكان دسترسي به مشخصات نشريات به همراه آخرين شماره هاي چاپ شده در سالهاي 83 و 82 وجود دارد، خاطر نشان كرد: تلاش جهاد دانشگاهي بر اين است تا در اولين فرصت متن كامل مقالات موجود در سايت در كنار چكيده مقالات در اختيار محققان و پژوهشگران قرار گيرد.

وي گفت: ساختار جستجوي اين پايگاه بر مبناي فهرست موضوعي نشريات، عنوان مقالات، كلمات كليدي و نويسندگان طراحي و تنظيم شده است و محققان بر مبناي هر يك از گزينه هاي فوق مي توانند به مقالات مورد نظر دسترسي پيدا كنند.

دكتر محسن قرنفلي درباره برنامه هاي آتي اين پايگاه افزود: ارائه خدمات مشاوره پژوهشي به محققان و دانشجويان، ثبت چكيده پايان نامه هاي فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي و ثبت نشريات داراي اعتبار علمي و پژوهشي در پايگاهي مشابه ISI از برنامه هاي آتي اين پايگاه است.

وي خاطر نشان كرد: در نظر داريم اين پايگاه به عنوان به روزترين پايگاه و مرجع براي ثبت تمامي نشريات علمي و پژوهشي مقالات پژوهشگران در منطقه جهان اسلام باشد.

گفتني است، آدرس پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي www.sid.ir است كه در مراسم ديدار روز گذشته جهادگران با رئيس جمهور توسط ايشان افتتاح شد.