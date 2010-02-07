تدوین سه برنامه راهبردی پنجساله در پژوهشکده هواشناسی

دکتر محمد تقی زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیتهای علمی این پژوهشکده در سه محور است افزود: این پژوهشکده در سه محور پژوهشی داده ها، مدل سازی و فراسنجی فعالیتهای خود را آغاز کرده است.

وی به وضعیت این پژوهشکده در این سه محور اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش داده ها در ابتدای مسیر هستیم و از آنجایی که ایستگاه های پایه برای ارائه داده های تحقیقاتی نداریم از این رو باید این ایستگاهها را ایجاد کنیم.

زمانیان با تاکید بر اینکه در بخش مدل سازی اقدامات پژوهشی خاصی صورت نگرفته است، ادامه داد: در این بخش تاکنون از نرم افزارهای آزمایشگاهی برای بررسی مقیاس متوسط جوی استفاده می شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در بخش فراسنجی، ضعفهایی در پیش رو داریم خاطرنشان کرد: تاکنون فعالیتهایی که در پژوهشکده انجام می شده هدفمند نبوده است از این رو نیاز به تعریف چشم انداز و اهداف کلان برای فعالیتهای پژوهشی احساس می شد.

رئیس پژوهشکده هوا شناسی از تدوین سه برنامه راهبردی پنجساله در این پژوهشکده خبر داد و گفت: برای انسجام بخشی به فعالیتهای این بخش اقدام به تدوین سه برنامه راهبردی پنجساله کردیم تا عقب ماندگیهای خود را در عرصه هواشناسی جبران کنیم.

وی با بیان اینکه این پژوهشکده در تدوین نقشه جامع علمی در این حوزه و همچنین سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی همکاری نداشته است، اضافه کرد: با تدوین و نهایی شدن این سه برنامه راهبردی امیدواریم در آینده همکاریهای موثری با سایر مراکز پژوهشی ایجاد شود ضمن آنکه با استفاده از این برنامه ها می توانیم نگاه، اندیشه، افق و فرهنگ جامعه را در حوزه هواشناسی تغییر دهیم.