درخواست بعثي هاي قديمي از الزرقاوي : صدام را از زندان آزاد كن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره عربستان، اعضاي بلندپايه و قديمي حزب بعث منحله عراق در كنگره منطقه اي فوق العاده خود در يكي از مناطق غربي عراق كه دو هفته پيش برگزار شد، آخرين اوضاع عراق و دلايلي كه منجر به سرنگوني رژيم صدام و بعثي و اشغال عراق شد، بررسي كردند.



در كنگره منطقه اي حزب بعث منحله تصميم گرفته شد كه شش تن از اعضاي سابق فرماندهي منطقه اي اين حزب شامل طه ياسين رمضان، طارق عزيز، عزت الدوري ، علي حسن المجيد كه همگي از اعضاي فرماندهي ملي و منطقه اي كه بالاترين هيات هاي حزب بعث منحله است از شوراي فرماندهي اين حزب اخراج شوند.



علت اخراج اين افراد از حزب بعث منحله ، مسئوليت نشناسي ، ضعف عملكرد و تسليم در مقابل نظاميان آمريكايي اين افراد اعلام شده است .



اما كنگره بعثي هاي سابق، صدام را از اين اخراج مستثني كردند و كماكان وي را به عنوان دبير كل اين حزب به رسميت شناختند.



در اين كنگره از موضع عدي و قصي كه چند ماه پيش بدست نظاميان آمريكايي كشته شدند به دليل توصيف آنچه شجاعت در مقابله با اشغالگران ناميدند، تمجيد شد.



از سوي ديگر ابومصعب الزرقاوي از سركردگان القاعده در نوار صوتي منتسب به وي فاش كرد برخي جريان هاي بعثي با وي براي آزادي كردن صدام ديكتاتور سابق عراق از اسارت تماس گرفتند



الزرقاوي در اين نوارازعلماي اسلامي كه بريدن سر آمريكايي و گروگان كره جنوبي را در عراق محكوم كردند،انتقاد كرد.