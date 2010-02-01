ضرورت برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن برای محکوم کردن حرکات دشمن

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری یکشنبه شب در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به حضور حماسی آحاد مختلف مردم در راهپیمایی 9 دی، تصریح کرد: مردم اکنون انتظار عمل توام با اخلاق خوب از مسئولان دارند و در غیر این صورت نسبت به اصل نظام و ولایت فقیه بدبین می شوند.

وی تاکید کرد: باید رسیدگی به مشکلات مردم بدون بروکراسی های رایج اداری و در سریع ترین زمان ممکن صورت گرفته و از معطل کردن بیهوده آنان پرهیز شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به تدارک مردم این خطه برای برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره و خاطرنشان کرد: مردمی که در صحنه های مختلف پس از انقلاب سنگ تمام گذاشته اند 22 بهمن امسال را نیز باشکوه تر از هرسال برگزار خواهند کرد.

آیت الله مجتهد شبستری شرایط غبارآلود فعلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است برای محکوم کردن برخی از حرکت هایی که دشمنان در ماه های اخیر شروع کرده اند راهپیمایی شکوهمندی صورت گیرد که همین امر نیز محقق خواهد شد.

وی دستاوردهای 31 سال گذشته را در زمینه های گوناگون، متحول کننده خواند و اضافه کرد: گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی فریضه ای است تا این معجزه تاریخ زنده نگه داشته شود.