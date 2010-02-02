علی اصغر شعردوست که با خبرنگارمهر گفتگو می‌کرد با اشاره به اینکه بر اساس توافق 3 کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان هر سال مراسم گرامیداشت آیین نوروز در یکی از این کشورها برگزار می‌شود، تصریح کرد: 2 سال قبل این مراسم با حضور وزیر امور خارجه ایران و هیئت بلند پایه سیاسی، اقتصادی، ادبی، دانشگاهی و فرهنگی در تاجیکستان برگزار شد و نوروز سال گذشته نیز وزیران خارجه سه کشور میهمان افغانستان در مزار شریف بودند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان عنوان کرد: امسال که قرار است این نشست در ایران برگزار شود، سطح مراسم ارتقاء یافته و روسای جمهور 3 کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان در شیراز گرد هم می‌آیند تا مراسم نوروز را گرامی دارند.

شعردوست با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به تاجیکستان یادآور شد: در این سفر دکتر احمدی‌نژاد از آقای امام‌علی رحمان برای سفر به ایران و شرکت در مراسم بزرگداشت نوروز دعوت کرد که این دعوت با پذیرش رئیس جمهور تاجیکستان مواجه شد و وی با هیئتی بلند پایه شامل وزرای خارجه و فرهنگ تاجیکستان عازم ایران خواهد شد.

سفیر ایران در تاجیکستان همچنین خبر داد: امسال به مناسب ثبت نوروز به عنوان میراث معنوی در یونسکو مراسم بزرگی با حضور مسئولان عالیرتبه 20 کشور که در آنها مراسم نوروز گرامی داشته می‌شود، در ایران برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به ایران علاوه بر حضور در نشست 3 کشور فارسی زبان در برنامه ثبت ملی نوروز نیز حضور خواهد یافت.