كشورهاي در حال توسعه همانند ايران به فعاليت متعارف هسته اي نيازدارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه فرانكفورتر نويه پرسه ، شماري از نهادهاي وابسته به اتحاديه اروپايي چندي پيش با تصويب قطعنامه اي كه به تائيد دو سوم از اعضا رسيد بر لزوم استفاده صلح آميز از فعاليت هاي هسته اي كشورها تاكيد كرده و خاطر نشان ساختند كه فعاليت هاي غير متعارف هسته اي علاوه بر آنكه صلح و ثبات را در جهان تهديد مي كند ، زمينه هاي آلودگي محيط زيست را نيز فراهم مي كند .

اين روزنامه در ادامه افزود : بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در پايان سال 2003 ميلادي منتشر شد ، حدود 31 نيروگاه اتمي در تمامي جهان در حال ساخت است .

توجه به اين نكته ضرورت دارد كه دستيابي به تكنولوژي هاي مدرن در راستاي ايجاد فنآوري براي تمامي كشورها از اهميت خاصي برخوردار است ، بر اساس برخي گزارش هاي اعلام شده در سال 2000 ميلادي نياز جهاني به برق حدود 14500 وات اعلام شده بود ، اين در حالي است كه پيش بيني هاي انجام شده نشان مي دهد كه در سال 2020 ميلادي اين آمار به 25000 وات و در سال 2050 ميلادي به رقمي بيش از حد تصور خواهد رسيد . همين امر ضرورت بسط و گسترش فعاليتهاي متعارف هسته اي كشورهاي مختلف را كاملاً نمايان مي كند .

فرانكفورتر نويه پرسه در ادامه نوشت : " محمد البرادعي" رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در ديدار اخير خود با "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا با ابراز نگراني درخصوص برخي فعاليت هاي غير متعارف خاطر نشان ساخت كه نياز جامعه جهاني به فعاليتهاي صلح آميز كاملاً به چشم مي خورد اما اين امر از سوي برخي كشورها ناديده گرفته مي شود .

به نوشته اين روزنامه آلماني برخي از كشورهاي در حال توسعه همانند ايران وهند براي دستيابي به برخي تكنولوژي ها همانند توليد برق به انجام فعاليتهاي هسته اي متعارف علاقمند بوده و براي تحقق اهداف خود به آن نياز دارند .

بر اساس برخي بررسي هاي انجام شده از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي شمار زيادي از نيروگاه هاي اتمي در منطقه آسيا ساخته شده و يا در حال ساخت هستند ، اين آژانس در اين خصوص اعلام كرد كه چين در حال ساخت 8 نيروگاه و هند 5 نيروگاه اتمي هستند ، اين درحالي است كه هند هم اكنون داراي 14 رآكتور اتمي است. ژاپن نيز همانند روسيه ، كره شمالي و تايوان به تازگي اعلام كرده كه براي ساخت يك رآكتور اتمي برنامه هايي را در دست دارد .

به نوشته فرانكفورتر نويه پرسه توان هسته اي نه تنها در آسيا بلكه در اروپا و آمريكاي شمالي نيز نقش مهم و بزرگي ايفا مي كند . البته بيان اين نكته ضرورت دارد كه فعاليت هسته اي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي هزينه بسيار بالايي دارد .

فرانسه پس ازآمريكا از توانايي بيشتري در زمينه فعاليتهاي هسته اي برخوردار است ، آلمان و فنلاند نيز شرايط مناسبي در اختيار دارند . بر اساس گزارشهاي رسيده توني بلر نخست وزير انگليس نيز اعلام كرد كه برنامه هايي در خصوص ساخت يك نيروگاه اتمي در دست دارد .