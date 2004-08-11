دولت از بخش حمل و نقل درون شهري حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي و شهرداري مشهد، مهندس حسين مقيمي در بازديد از مراحل ساخت پروژه قطار شهري مشهد افزود: وزارت كشور به عنوان متولي حمل و نقل درون شهري همواره تلاش مي كند زير ساخت هاي تسهيل در حمل و نقل شهرها را فراهم آورد.

وي تصريح كرد: قطار شهري به عنوان شاخصي نوپا در توسعه شهرها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مقيمي افزود: خوشبختانه پروژه قطار شهري مشهد در مقايسه با كلانشهرهاي ديگر از پيشرفت خوبي برخوردار بوده و پروژه موفقي است.

معاون هماهنگي و امور عمراني وزارت كشور گفت: سازمان شهرداريها متعهد شده تا پنجاه ميليارد ريال به صورت تسهيلات در اختيار قطار شهري مشهد قرار دهد و شهرداري مشهد بازپرداخت آنرا تضمين كرده است.

وي افزود: تضمين دولت در خطوط ديگر قطار شهري از طريق فاينانس زمينه براي مشاركت سرمايه گذاران خارجي فراهم آورده است.

مقيمي در خصوص واگن هاي قطار شهري مشهد گفت: دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي در تلاش هستند براي تامين واگن هاي قطار شهري در شهرهاي مشهد، اصفهان ، اهواز ، شيراز و تبريز از آخرين تكنولوژي روز دنيا بهره گرفته شود .

وي اظهار اميدواري كرد تا پايان امسال مشكل واگن قطار شهري مشهد مرتفع شود

در اين بازديد مدير عامل قطار شهري مشهد دغدغه اصلي دست اندركاران پروژه قطار شهري را عدم تامين به موقع واگان ها اعلام كرد و افزود: واگن هاي قطار شهري بايد از خارج تامين شود و اين نيازمند همكاري دولت بخصوص وزارت كشور است.

محسن شوشتري گفت: تاكنون 80 درصدد از عمليات اجرايي پروژه قطار شهري مشهد با 830 ميليارد ريال به اتمام رسيده است.

گفتني آن كه قطار شهري مشهد 5/19 كيلومتر طول دارد.