14 طرح ورزشی در بوشهر آماده بهره برداری است

حسین ‌وردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی ورزش استان بوشهر به لحاظ سخت افزاری و توان ورزشی ورزشکاران این استان بسیار بالاتر رفته است.

وی اظهار داشت: در این دهه مبارک شش سالن ورزشی و ایجاد و تجهیز سه استادیوم ورزشی افتتاح خواهد رسید.

مدیرکل‌ تربیت‌ بدنی‌ استان بوشهر گفت: سالنهای ورزش چند منظوره در گورک، بادوله، آبدان، کوثر، خارگ و گناوه آماده بهره برداری است.

وردیانی افزود: در این ایام استادیوم ورزش بردستان، زمین چمن شماره دو شهرستان دیر، استادیم ورزشی بنک با اعتباری بالغ بر 21 میلیون و 550 هزار ریال احداث شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل‌ تربیت‌ بدنی‌ استان بوشهر گفت: همچنین پنج طرح ورزشی در این ایام که شامل سالن ورزشی چاهه شهرستان جم، زمین ورزشی شهرستان گناوه، مجموعه ورزشی برادران شهید گنجی برازجان، زمین چمن مصنوعی اهرم و زمین چمن مصنوعی کوی فضلیت بوشهر است، افتتاح خواهد شد.