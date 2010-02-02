۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 20 درصدی نرخ هتلهای استان تهران

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران از افزایش 20 درصدی نرخ هتلهای این استان از ابتدای بهمن ماه خبر داد.

علی فرخ مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: افزایش نرخ هتلها براساس نرخ تورم و همچنین ارائه خدمات از سوی هتلها در سال جاری صورت گرفته و این افزایش 20 درصدی با توجه به تعامل سازمان میراث فرهنگی با اتحادیه هتلداران بوده است.

این مقام مسئول در اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه تاکید کرد: این افزایش نرخ برای 6 ماهه دوم سال 88 بوده و برای سال آینده افزایشی نخواهیم داشت.

چندی پیش فرخ مهر از کاهش مسافران ورودی و کاهش 50 درصدی میزان اشغال هتلهای استان تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده و عنوان کرده بود که این امر به دلیل بحران اقتصادی حاکم و کاهش مسافرتها صورت گرفته است بطوریکه با تعداد مسافران موجود هتلها تنها می توانند هزینه های اولیه خود را پوشش دهند.

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران اظهار داشت: افزایش نرخ اعلام شده مربوط به هتلهای کل کشور است و فقط شامل هتلهای استان تهران نمی شود.

به گفته فرخ مهر، هم اکنون در استان تهران 100 هتل و هتل آپارتمان موجود است که 20 الی 30 درصد هتلها نیازمند بازسازی هستند.

