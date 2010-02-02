افزایش 20 درصدی نرخ هتلهای استان تهران

علی فرخ مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: افزایش نرخ هتلها براساس نرخ تورم و همچنین ارائه خدمات از سوی هتلها در سال جاری صورت گرفته و این افزایش 20 درصدی با توجه به تعامل سازمان میراث فرهنگی با اتحادیه هتلداران بوده است.

این مقام مسئول در اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه تاکید کرد: این افزایش نرخ برای 6 ماهه دوم سال 88 بوده و برای سال آینده افزایشی نخواهیم داشت.

چندی پیش فرخ مهر از کاهش مسافران ورودی و کاهش 50 درصدی میزان اشغال هتلهای استان تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده و عنوان کرده بود که این امر به دلیل بحران اقتصادی حاکم و کاهش مسافرتها صورت گرفته است بطوریکه با تعداد مسافران موجود هتلها تنها می توانند هزینه های اولیه خود را پوشش دهند.

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران اظهار داشت: افزایش نرخ اعلام شده مربوط به هتلهای کل کشور است و فقط شامل هتلهای استان تهران نمی شود.

به گفته فرخ مهر، هم اکنون در استان تهران 100 هتل و هتل آپارتمان موجود است که 20 الی 30 درصد هتلها نیازمند بازسازی هستند.