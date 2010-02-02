به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که مسئولان تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در تدارک هستند تا در سالهای آتی رکابزنان خود را در تورهای درجه یک اروپایی شرکت دهند برگزار کنندگان اولین تور بین المللی سطح 2-1 عمان در همسایگی کشورمان از دعوت نماینده ایران سر باز زده است.

سرمربی تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: " فدراسیون دوچرخه‌سواری عمان در ابتدا با ارسال دعوتنامه الکترونیکی از تیم ما برای حضور در این تور دعوت کرد اما تا این زمان دعوتنامه رسمی به دست ما نرسیده است."

حامی مالی این تور که یک شرکت فرانسوی و از حامیان تورهای مطرح اروپایی است از حضور تیم پتروشیمی تبریز در این مسابقات استقبال نکرده تا فدراسیون دوچرخه سواری عمان دعوت نامه رسمی این تور را به تیم پتروشیمی تبریز ندهد.

خاتون آبادی با تائید این خبر تصریح کرد: " با توجه به اینکه عمان در همسایگی ما و شرایط جوی نزدیک به ایران دارد حضور دوچرخه‌سواران کشورمان در کنار رکابزنان مطرح اروپایی و قهرمانان به نام جهان فرصت خوبی بود تا بتوانیم پیش از شرکت در تورهای اروپایی ارزیابی دقیقی از خودمان بدست آوریم، اما با کم لطفی عمانی‌ها این فرصت از دست رفت. "

طبق قوانین اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری تیم‌های قاره‌ای در صورت دعوت کشور میزبان می‌توانند در تمامی تورهای درجه 2-1 و HC چون لانگ‌کاوی شرکت کنند و غیبت تیم پتروشیمی تبریز در شرایطی در تور عمان و پیش از آن در تور قطر صورت گرفته است که قهرمان آسیا در ماه‌های آینده در تورهای مطرح آسیا چون هایلگ، لانگ کاوی وهاینان شرکت کرده و در حال بررسی دعوتنامه‌ تورهای مطرح اسپانیا، بلژیک و فرانسه است.

زنگی آبادی سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری هم در گفتگو با مهر خاطر نشان کرد: " تیم ملی ایران قبلا در تور قطر شرکت کرده بود اما مسئولان این رقابتها در این چند سال بیشتر از تیم‌های مطرح اروپایی برای شرکت در این مسابقات دعوت می‌کنند."

اولین تور بین المللی دوچرخه سواری عمان از 14 تا 19 فوریه سال 2010 و بعد از تور بین المللی قطر برگزار می شود . این تور بین المللی در سطح تورهای مطرحی چون لانگ کاوی مالزی قرار گرفته است به طوریکه مسئولین برگزاری توردوفرانس کار اجرایی این تور در خاورمیانه را برعهده گرفته اند.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه تیم های باشگاهی به طور مستقل دعوتنامه تورها را دریافت کرده و نسبت به حضور خود در این مسابقات اقدام می کنند تاکید کرد: "فدراسیون دوچرخه‌سواری این آمادگی را دارد که در صورت بوجود آمدن مشکلی در حضور تیم‌های باشگاهی کشورمان برای شرکت در رقابتهای بین المللی به آنها کمک کرده و موانع را از سر راه آنها بردارد."

این تور بین المللی از 14 تا 19 فوریه سال 2010 در 6 مرحله و با طی مسافت 687 کیلومتر با حضور مطرح ترین رکابزنان تورهای اروپایی برگزار خواهد شد . افتتاح این تور با حضور "ادی مرکس" بلژیکی از قهرمانان به نام دنیا برگزار و با شرکت رکابزنان صاحبنامی چون "مارک کاوندیش" قهرمان توربین المللی توردوفرانس، "تام بونن"، "تایلر فارار"و جرالد چیولک" پیگیری خواهد شد.